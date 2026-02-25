Microsoft: Chaos bei Xbox: Warum Phil Spencer seinen Ruhestand früher ankündigen musste

Der geplante Abschied von Phil Spencer hätte eigentlich erst am 23. Februar 2026 offiziell verkündet werden sollen. Doch laut einem Bericht von The Verge geriet Microsoft unter massiven Zeitdruck – und musste die Meldung früher veröffentlichen, als intern vorgesehen war.

Der Bericht beschreibt eine Situation, die bei Xbox für einen ganzen Tag voller Unruhe sorgte.

Warum Microsoft die Ankündigung vorziehen musste

Die Nachricht begann durchzusickern: Interne Informationen sickerten durch, und IGN bereitete bereits eine Story zum Leak vor. Damit war klar: Microsoft musste reagieren, bevor die Presse es tat.

Teams erfuhren die News zuerst über Reporter: Laut The Verge hörten viele Xbox‑Mitarbeiter die Nachricht zuerst von Journalisten, nicht von ihren eigenen Führungskräften. Das führte zu Verwirrung und Frust – ein ungewöhnlicher Ablauf für eine Personalentscheidung dieser Größenordnung.

Sarah Bonds Social‑Media‑Team war völlig unvorbereitet: Kurz vor der offiziellen Mitteilung ging auf ihrem LinkedIn‑Profil ein unpassender Post online – eine Einladung, Feedback zu Xbox‑Accessibility‑Features zu geben. Der Beitrag wirkte wie ein Kommunikationsfehler mitten im Führungswechsel.

Der Bericht zeichnet ein Bild eines Unternehmens, das von den Ereignissen überrollt wurde – und dessen Kommunikationsabläufe an diesem Tag sichtbar ins Stolpern gerieten.