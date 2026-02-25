Microsoft: Chaos bei Xbox: Warum Phil Spencer seinen Ruhestand früher ankündigen musste

Der geplante Abschied von Phil Spencer hätte eigentlich erst am 23. Februar 2026 offiziell verkündet werden sollen. Doch laut einem Bericht von The Verge geriet Microsoft unter massiven Zeitdruck – und musste die Meldung früher veröffentlichen, als intern vorgesehen war.
Der Bericht beschreibt eine Situation, die bei Xbox für einen ganzen Tag voller Unruhe sorgte.
Warum Microsoft die Ankündigung vorziehen musste
Die Nachricht begann durchzusickern: Interne Informationen sickerten durch, und IGN bereitete bereits eine Story zum Leak vor. Damit war klar: Microsoft musste reagieren, bevor die Presse es tat.
Teams erfuhren die News zuerst über Reporter: Laut The Verge hörten viele Xbox‑Mitarbeiter die Nachricht zuerst von Journalisten, nicht von ihren eigenen Führungskräften. Das führte zu Verwirrung und Frust – ein ungewöhnlicher Ablauf für eine Personalentscheidung dieser Größenordnung.
Sarah Bonds Social‑Media‑Team war völlig unvorbereitet: Kurz vor der offiziellen Mitteilung ging auf ihrem LinkedIn‑Profil ein unpassender Post online – eine Einladung, Feedback zu Xbox‑Accessibility‑Features zu geben. Der Beitrag wirkte wie ein Kommunikationsfehler mitten im Führungswechsel.
Der Bericht zeichnet ein Bild eines Unternehmens, das von den Ereignissen überrollt wurde – und dessen Kommunikationsabläufe an diesem Tag sichtbar ins Stolpern gerieten.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Puuhh, nach außen hin vermittelt das alles ganz schön Chaos bei MS.
So ein internes Chaos… Da fragt man sich aber schon, wie organisiert da das Management ist.
Das auch noch im Jubiläumsjahr der Xbox…. MS, seht zu, dass ihr da Ordnung und Ruhe reinbringt – und zwar flott!
Da dürfte jemand wieder geplaudert haben bevor alles offiziell gemacht wurde. 😂
Absoluter Saftladen unter Spencer. Seit 13 Jahren nur Chaos. Klar das alle durch Spencers Lügen und falschen Versprechen leisen und extrem verwirrt sind.
Da sieht man mal das Teamwork abgehobener Führungskräfte mit ihren eigenen Mitarbeitern!
Was für ein Offenbarungseid. Dass Phil Spencer seinen Ruhestand so überhastet ankündigen musste, bevor Leaks und Insidern die offizielle Kommunikation komplett aus der Hand nehmen konnten, zeigt nur eines. Hinter den Kulissen brennt bei Xbox der Baum.
Jahrelang wurde Spencer als der Retter der Marke inszeniert, doch am Ende hinterlässt er nichts als verbrannte Erde und ein strategisches Vakuum.
Warum schreibt ihr überhaupt noch Autorennamen hin, wenn die Artikel sowieso offensichtlich komplett AI-generiert sind?
Es wird hier so deutlich: der breite Gedankenstrich (keine S*** hat die vor LLMs benutzt, geschweige denn, um einen Nebensatz einzuschieben, der sowieso mit „und“ anfängt), die Art der Formulierung, die Struktur der Absätze.
LOL bei sowas reagieren die sofort aber wenn die Masse wegen irgendwelchen Spekulationen von Youtubern durchdreht kommt gar nix.
Denke auch da hat bestimmt jemand wieder nicht seinen Mund halten können 😅