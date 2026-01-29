Microsoft: Cloud-Geschäft erreicht historischen Meilenstein

Der Umsatz im Cloud-Geschäft erreichte mit 50 Milliarden US‑Dollar im zweiten Quartal einen historischen Meilenstein.

Microsoft präsentiert die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 und rückt dabei einen zentralen Erfolg in den Vordergrund.

CEO Satya Nadella betont im Earnings Call, dass die Microsoft Cloud erstmals die Marke von 50 Milliarden US‑Dollar Umsatz in einem einzigen Quartal überschritten hat. Der Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr unterstreicht die wachsende Nachfrage nach den Cloud‑Diensten des Unternehmens und die Stärke der zugrunde liegenden Plattform.

Parallel geht Nadella auf den Gaming‑Bereich ein und hebt hervor, dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, hochwertige Spiele über Xbox, PC, Cloud und weitere Geräte bereitzustellen.

Die Aussage verdeutlicht den Anspruch, das Ökosystem breit aufzustellen und Inhalte über mehrere Plattformen hinweg zugänglich zu machen. Die Strategie soll sicherstellen, dass das Angebot unabhängig vom bevorzugten Endgerät konsistent bleibt und die Entwicklung neuer Titel im Mittelpunkt steht.

Die Kombination aus starkem Cloud‑Wachstum und dem klar formulierten Engagement im Gaming‑Segment zeigt, welche Schwerpunkte Microsoft im laufenden Geschäftsjahr setzt.