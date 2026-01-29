Microsoft: Cloud-Geschäft erreicht historischen Meilenstein

Microsoft präsentiert die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 und rückt dabei einen zentralen Erfolg in den Vordergrund.
CEO Satya Nadella betont im Earnings Call, dass die Microsoft Cloud erstmals die Marke von 50 Milliarden US‑Dollar Umsatz in einem einzigen Quartal überschritten hat. Der Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr unterstreicht die wachsende Nachfrage nach den Cloud‑Diensten des Unternehmens und die Stärke der zugrunde liegenden Plattform.
Parallel geht Nadella auf den Gaming‑Bereich ein und hebt hervor, dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, hochwertige Spiele über Xbox, PC, Cloud und weitere Geräte bereitzustellen.
Die Aussage verdeutlicht den Anspruch, das Ökosystem breit aufzustellen und Inhalte über mehrere Plattformen hinweg zugänglich zu machen. Die Strategie soll sicherstellen, dass das Angebot unabhängig vom bevorzugten Endgerät konsistent bleibt und die Entwicklung neuer Titel im Mittelpunkt steht.
Die Kombination aus starkem Cloud‑Wachstum und dem klar formulierten Engagement im Gaming‑Segment zeigt, welche Schwerpunkte Microsoft im laufenden Geschäftsjahr setzt.
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Holla
Gespannt ob die angebliche Blase platzen wird oder immer größer wird.
Da MS etliches in die Cloud drückt/zwingt ist es am Ende fraglich, ob der Endkunde letztlich nach der Cloud gefragt hat oder ob er einfach keine Wahl hatte oder zu faul war, sich über eine mögliche Wahl zu informieren.
On premise Lösungen sind häufig ziemlich aufwendig und teuer.
Irre Summe 😲.
50 Mille Cloud-Umsatz in einem Quartal sind schon eine Hausnummer
Die ganze Cloud-Kacke funktioniert doch einfach nicht richtig. In der Theorie – ja. Im Praxisalltag nicht. Ich habe eine 250 MBit Leitung. Da müsste ich gefühlt 15 Spiele gleichzeitig zocken können. Trotzdem ruckelt der Mist auf meinem Handy, es gibt Aussetzer und immer irgendwelche kleinen Problemchen.
Sobald man den Unterschied NICHT mehr bemerkt, ob man gerade stationär oder über die Cloud zockt, bin ich bereit, zu akzeptieren, dass es funktioniert. Bis dahin bleibt das alles Beta-Mist.
In die Cloud kopierte Spielstände sind ein Segen. Den Rest kann MS behalten, bis es funktioniert.
Unvorstellbare Summen die heutzutage kommuniziert werden. Und oft „reicht es“ den Firmen dennoch nicht.😅