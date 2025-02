Microsoft: Concord-Marketing Director für Halo eingestellt

Autor:, in / Microsoft

Der ehemalige Director of Marketing and Operations von Concord ist jetzt Senior Product Marketing Manager für das Halo-Franchise.

Im letzten Jahr legte SONY mit Concord eine katastrophale Bruchlandung hin. Praktisch niemand wollte den Helden-Shooter von Firewalk Studios spielen.

Die Konsequenz war die Einstellung des Spiels kurz nach dem Release, auch das Studio wurde geschlossen.

Unter den Mitarbeitern, die ihre Jobs verloren haben, war auch Pamela Piscitello. Sie war fast fünf Jahre bei Firewalk und zuletzt in ihrer Funktion als Director of Marketing and Operations für Concord tätig.

Seit Januar hat sie bei Microsoft eine neue Anstellung. Wie sie in ihrem LinkedIn-Profil wissen ließ, hat sie die Position als Senior Product Marketing Manager für Halo bei Xbox besetzt.

In einem Posting schrieb sie vor rund zwei Wochen: „Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich eine neue Stelle als Senior Product Marketing Manager für Halo bei Xbox antrete. Erster Tagesordnungspunkt… mehr Katzenhelme.“