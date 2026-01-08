Microsoft: Dementiert Gerüchte über neue Massenentlassungen

Die kursierenden Behauptungen über angeblich bevorstehende weitere Massenentlassungen bei Microsoft wurden heute deutlich zurückgewiesen.
Frank X. Shaw, Lead Communications bei Microsoft, reagierte auf X mit einer klaren Ansage und bezeichnete die Berichte als „100 percent made up / speculative / wrong“. Damit stellt er unmissverständlich klar, dass die Gerüchte keinerlei Grundlage haben.
Die deutliche Wortwahl zeigt, wie entschieden Microsoft gegen die Spekulationen vorgeht, die sich zuletzt in sozialen Medien verbreitet hatten. Laut Shaw handelt es sich um reine Erfindungen ohne faktische Basis.
5 Kommentare
Glück für alle Angestellten
Soviel ich weiß wurde das von einer KI so analysiert. Fakten sehen schon anders aus. Ich bezweifle aber nicht das es weitere Entlassungen geben wird. Und wenn, hoffentlich in keinem großen Ausmaß.
Dann lassen wir uns mal überraschen, hoffentlich positiv
Fürs erste.😂 Wir wissen doch alle, wie gern ung gut MS rudert und das Jahr hat gerade erst begonnen. ✌️
Oh, das wird unsere PS Fantrolle hier aber sehr schmerzen.
Die hatten ja schon gehofft, dass viele Menschen ihren Job verlieren und besser noch Blockbuster und ganze Studios eingestellt werden.
„Wahre Gamer“ halt…
Entlassungen bei sehr vielen Herstellern würde ich angesichts der KI Zukunft aber natürlich nicht ausschließen wollen. Seien wir doch mal ehrlich, das wird normal sein und sehr viele Branchen betreffen. Nicht nur die Gaming Branche.