Microsoft: Dementiert Gerüchte über neue Massenentlassungen

Die kursierenden Behauptungen über angeblich bevorstehende weitere Massenentlassungen bei Microsoft wurden heute deutlich zurückgewiesen.

Frank X. Shaw, Lead Communications bei Microsoft, reagierte auf X mit einer klaren Ansage und bezeichnete die Berichte als „100 percent made up / speculative / wrong“. Damit stellt er unmissverständlich klar, dass die Gerüchte keinerlei Grundlage haben.

Die deutliche Wortwahl zeigt, wie entschieden Microsoft gegen die Spekulationen vorgeht, die sich zuletzt in sozialen Medien verbreitet hatten. Laut Shaw handelt es sich um reine Erfindungen ohne faktische Basis.