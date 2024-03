Microsoft: Diskussionen über Mehrplattformstrategie

Autor:, in / Microsoft

Jez Corden hat gehört, dass Microsoft kürzlich ein umfassendes Treffen mit Phil Spencer hatte.

Sie diskutierten darüber, wie die Zukunft von Xbox aussieht, und diskutierten über Gerüchte über eine Position als Drittanbieter. Phil sagte, dass es bei den Entscheidungen, die wir heute treffen, darum geht, die Zukunft von Xbox nicht für Jahre, sondern für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und das Xbox in den kommenden Jahrzehnten stärker sein wird, und er sagte ausdrücklich, dass dazu auch die Hardware gehöre.

Außerdem sagte kürzlich ein Xbox-Vorgesetzter zu Jez: „Es gibt viele Dinge, die wir bei Microsoft falsch machen, und es gibt viele Dinge, die ich ändern würde, und es gibt viele Dinge, über die ich vielleicht verstehe, dass sich die Leute Sorgen machen. Aber es gibt eine Sache, über die man sich keine Sorgen machen sollte, nämlich das Engagement für Gaming.“

Laut Jez hat es einen Umbruch in der Marke gegeben, und ein Teil dieses Umbruchs liegt darin, dass die Kosten in den letzten Jahren immens gestiegen sind.

Alles ist bedeutend teurer geworden und deshalb haben sie bspw. Sea of ​​Thieves auf die PlayStation gebracht. RARE verfügt über keinen Cashflow und macht nur Geld mit Sea of Thieves, und da die Ausgaben, insbesondere im Vereinigten Königreich mit Brexit weiter steigen, ist die Erschließung einer weiteren Einnahmequelle für Sea of Thieves von entscheidender Bedeutung gewesen.

Microsoft möchte anscheinend, dass jede Abteilung auf eigenen Beinen stehen kann.

Jez Corden hat auch gehört, dass Matt Booty zugegeben hat, dass die Mehrplattformstrategie die Marke „Xbox“ belastet, aber nicht geschädigt hat. Jez paraphrasiert dies aber nur, weil es keine direkte Quelle von ihm ist, sondern etwas, das er aus zweiter Hand gehört hat.