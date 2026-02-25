Microsoft: Emotionaler Abschied im Xbox‑HQ: Phil Spencer übergibt an Asha Sharma

Autor: , in News / Microsoft
Team Xbox würdigt Spencer für ein Jahrzehnt prägender Entscheidungen – Sharma spricht von einem Neubeginn für Xbox.

Im Xbox‑Hauptquartier begann die Woche mit einem emotionalen Moment: Das Team verabschiedete Phil Spencer, der nach vielen Jahren an der Spitze die Leitung an Asha Sharma übergab.

Ein Video von Aaron Greenberg zeigte die Stimmung im Team, das Spencer für seine langjährige Arbeit und seinen Einfluss auf Xbox und die gesamte Gaming‑Sparte würdigte. Gleichzeitig äußerte Greenberg große Zuversicht in Sharmas Pläne für die kommenden Jahre, die er als optimistisch, spielorientiert und auf eine Rückkehr der Marke zu alter Stärke ausgerichtet beschreibt.

Auch Asha Sharma selbst meldete sich zu Wort und blickte auf die vergangenen Monate zurück, in denen sie eng mit Spencer zusammengearbeitet hatte.

Sharma hob hervor, wie intensiv die Gespräche über Hardware, Strategie, Entwicklerkultur und die Ausrichtung der Marke gewesen seien. Für sie wurde dabei deutlich, warum Spencer innerhalb der Branche seit Jahrzehnten als außergewöhnlicher Führungspersönlichkeit gilt – sowohl fachlich als auch menschlich.

Sie erinnerte daran, wie entscheidend Spencers Rolle seit 2014 war: Er setzte sich für Abwärtskompatibilität ein, trieb die Entwicklung der Xbox One X voran, etablierte den Game Pass und stellte Spielerinnen, Spieler sowie Kreative wieder stärker in den Mittelpunkt der Unternehmensentscheidungen.

Sein Einfluss zeige sich weniger in einzelnen Meilensteinen als vielmehr in den Geschichten von Entwicklerteams, die sich unter seiner Führung sicher fühlten, Risiken einzugehen, und von Spielern, die Xbox als ihre Plattform wahrnahmen.

Für Sharma markiert der Tag des Übergangs einen persönlichen Wendepunkt. Sie betont, stolz zu sein, Teil von Team Xbox zu sein, und sieht den heutigen Moment als Beginn einer neuen Phase für die Marke.

