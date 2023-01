Microsoft: Entlassene Mitarbeiter erhalten Unterstützung

In einem Schreiben an die Mitarbeiter von Microsoft bestätigt Satya Nadella offiziell den geplanten Abbau tausender Arbeitsplätze und gibt weitere Details bekannt.

Vor kurzem tauchten Berichte auf, die behaupteten, Microsoft plane, ähnlich wie Twitter, Meta, Amazon, Salesforce und HP zuvor, den Abbau tausender Arbeitsplätze. Eine offizielle Ankündigung sollte innerhalb der nächsten Tage veröffentlicht werden.

Nun ist es so weit und Chairman und Chief Executive Satya Nadella wendet sich mit einem Schreiben an die Mitarbeiter Microsofts, wie wir bereits berichtet haben. In diesem kündigt er Veränderungen innerhalb des Unternehmens an, die zum Abbau von insgesamt 10.000 Stellen bis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 23 führen werden.

Der Prozess, welchen man so durchdacht und transparent wie möglich gestalten wolle, sei schon gestartet und einige Mitarbeiter hätten bereits Benachrichtigungen erhalten. Auch die Xbox Game Studios sind betroffen und so gab es Entlassungen bei 343 Industries, Bethesda und The Coalition. Nichtsdestotrotz plane man in strategischen Schlüsselbereichen weiterhin neue Mitarbeiter einzustellen.

In Bereichen, von denen man sich ein langfristiges Wachstum und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit für das Unternehmen verspreche, werde es weitere Investitionen geben. Im zweiten Quartal sind 1,2 Milliarden US-Dollar für Abfindungszahlungen, Änderungen am Hardware-Portfolio und Kosten für die Konsolidierung von Mietverträgen eingeplant.

Nadella betont, dass alle Mitarbeiter im Angesicht dieser schweren Entscheidung mit Würde und Respekt behandeln werden und mit voller Unterstützung rechnen können.

Mitarbeiter in den USA erhalten neben einer über dem Marktdurchschnitt liegende Abfindung zahlreiche unterstützende Leistungen. Leistungen für Mitarbeiter außerhalb der USA richten sich nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes.

„Mitarbeiter in den USA, die Anspruch auf Sozialleistungen haben, erhalten eine Reihe von Leistungen, darunter eine über dem Marktdurchschnitt liegende Abfindung, eine sechsmonatige Fortführung der Gesundheitsversorgung, eine sechsmonatige Weiterführung der Aktienzuteilungen, Leistungen für den beruflichen Übergang und eine 60-tägige Kündigungsfrist, unabhängig davon, ob eine solche Frist gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leistungen für Mitarbeiter außerhalb der USA richten sich nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes.“

Infolge der Maßnahme wird sich die Anzahl der weltweiten Microsoft-Mitarbeiter von 221.000 auf 211.000 verringern. Zuvor war die Belegschaft von 181.000 Mitarbeitern im Jahr 2021 innerhalb eines Jahres um 40.000 auf 221.000 Mitarbeiter im Jahr 2022 angestiegen: