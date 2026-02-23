Microsoft: Fans zerlegen den Lebenslauf der neuen Xbox-Bossin

Die neue Xbox‑CEO Asha Sharma sorgt weiter für Gesprächsstoff – diesmal nicht wegen eines Statements, sondern wegen ihres Gamertags und ihres beeindruckenden, aber ungewöhnlichen Karrierewegs.

Ein neuer Gamertag taucht auf

Sharma nutzt den Gamertag-Account „AMRAHSAHSA“, der laut Community‑Analysen erst vor rund einem Monat aktiv geworden ist.

Der Account zeigt:

10.870 Gamerscore

28 gespielte Titel

Aktivität erst seit Januar 2026

Für viele Fans wirkt das wie ein bewusst neu gestartetes Profil – möglicherweise, um ihre Xbox‑Präsenz sauber aufzubauen. Sie selbst antwortete bereits auf Kritik via X, dass sie nicht „Phil Spencer“ sei.

Ihr Karriereprofil – steil, schnell, Tech‑fokussiert

Ein Blick auf ihren öffentlich einsehbaren Lebenslauf zeigt eine Führungskraft, die sich in kurzer Zeit durch einige der größten Tech‑Firmen gearbeitet hat:

President of CoreAI Product bei Microsoft

bei Microsoft COO bei Instacart und Porch Group

bei Instacart und Porch Group VP Product & Engineering bei Meta

bei Meta Board Member bei The Home Depot und Coupang

bei und Startete 2011 im Marketing bei Microsoft

Keine Station länger als vier Jahre, sofort weiter aufgestiegen

Das Bild: eine Managerin, die konsequent die Karriereleiter hochklettert und sich auf Produkt‑, Plattform‑ und KI‑Strategien spezialisiert hat.

Warum das alles diskutiert wird

Die Xbox‑Community ist derzeit extrem sensibel, wenn es um KI, Führung und die Zukunft der Marke geht. Dass Sharma aus dem CoreAI‑Bereich kommt und gleichzeitig erst jetzt öffentlich als Gamer sichtbar wird, sorgt für Spekulationen – von „Corporate‑Aufstieg“ bis „KI‑Einfluss auf Xbox“.

Fakt ist: Sharma bringt einen der vielseitigsten Lebensläufe mit, den Xbox je in der Chefetage hatte. Wie sich das auf die Plattform auswirkt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.