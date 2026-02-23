Microsoft: Fans zerlegen den Lebenslauf der neuen Xbox-Bossin

Image: Microsoft / Asha-Sharma - Xbox CEO - Microsoft

10.870 Gamerscore, frischer Account, KI‑Vergangenheit – Fans zerlegen den Lebenslauf der neuen Xbox‑Bossin Asha Sharma!

Die neue Xbox‑CEO Asha Sharma sorgt weiter für Gesprächsstoff – diesmal nicht wegen eines Statements, sondern wegen ihres Gamertags und ihres beeindruckenden, aber ungewöhnlichen Karrierewegs.

Ein neuer Gamertag taucht auf

Sharma nutzt den Gamertag-Account „AMRAHSAHSA“, der laut Community‑Analysen erst vor rund einem Monat aktiv geworden ist.

Der Account zeigt:

  • 10.870 Gamerscore
  • 28 gespielte Titel
  • Aktivität erst seit Januar 2026

Für viele Fans wirkt das wie ein bewusst neu gestartetes Profil – möglicherweise, um ihre Xbox‑Präsenz sauber aufzubauen. Sie selbst antwortete bereits auf Kritik via X, dass sie nicht „Phil Spencer“ sei.

Ihr Karriereprofil – steil, schnell, Tech‑fokussiert

Ein Blick auf ihren öffentlich einsehbaren Lebenslauf zeigt eine Führungskraft, die sich in kurzer Zeit durch einige der größten Tech‑Firmen gearbeitet hat:

  • President of CoreAI Product bei Microsoft
  • COO bei Instacart und Porch Group
  • VP Product & Engineering bei Meta
  • Board Member bei The Home Depot und Coupang
  • Startete 2011 im Marketing bei Microsoft
  • Keine Station länger als vier Jahre, sofort weiter aufgestiegen

Das Bild: eine Managerin, die konsequent die Karriereleiter hochklettert und sich auf Produkt‑, Plattform‑ und KI‑Strategien spezialisiert hat.

Warum das alles diskutiert wird

Die Xbox‑Community ist derzeit extrem sensibel, wenn es um KI, Führung und die Zukunft der Marke geht. Dass Sharma aus dem CoreAI‑Bereich kommt und gleichzeitig erst jetzt öffentlich als Gamer sichtbar wird, sorgt für Spekulationen – von „Corporate‑Aufstieg“ bis „KI‑Einfluss auf Xbox“.

Fakt ist: Sharma bringt einen der vielseitigsten Lebensläufe mit, den Xbox je in der Chefetage hatte. Wie sich das auf die Plattform auswirkt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

124 Kommentare

Mitdiskutieren
  1. Syler03 53515 XP Nachwuchsadmin 6+ | 23.02.2026 - 16:23 Uhr

    Glaub wirklich jemand, dass die Xbox Accounts von Microsoft Mitarbeitern wirklich von den selbst erspielt wurden? Für sowas haben die überhaupt keine Zeit….

    0
    • vuckerinc 20170 XP Nasenbohrer Level 1 | 23.02.2026 - 19:29 Uhr
      Antwort auf Syler03

      Bei Phil auf jeden Fall, hab ihn in meiner Freundeliste und auch schon mit dem zusammen gezockt

      0
      • Syler03 53515 XP Nachwuchsadmin 6+ | 23.02.2026 - 20:55 Uhr
        Antwort auf vuckerinc

        Ich hab den auch in Spieler Liste… Aber das sind Mitarbeiter die als Zocker angestellt sind.

        Keiner bei Microsoft kann mal einfach 6 Stunden an Tag durch zocken ohne andere Termine wahrnehmen zu müssen. Und schon gar keine CEO einer solchen Abteilung!

        1
  2. Hey Iceman 870905 XP Xboxdynasty All Star Platin | 23.02.2026 - 16:43 Uhr

    Sowas würde ich gar nicht veröffentlichen, das kann nur nach hinten losgehen in der heutigen Zeit.

    0
  3. vuckerinc 20170 XP Nasenbohrer Level 1 | 23.02.2026 - 19:31 Uhr

    Das da noch nicht die Spekulation kam das sie es ja auf „anderen“ wegen als Frau so schnell nach oben geschafft hat, wundert eigentlich!

    0
  4. Creasy 36140 XP Bobby Car Raser | 23.02.2026 - 20:29 Uhr

    Immer locker bleiben. Soll sie erstmal ihre ersten großen Auftritte haben und Entscheidungen verkünden.

    0
  5. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 23.02.2026 - 20:36 Uhr

    Ich finde die Frau muss auch nicht unbedingt eine Hardcore gamerin sein solange sie ihren Job gut macht.

    2
  6. Birdie Gamer 141380 XP Master-at-Arms Bronze | 23.02.2026 - 22:31 Uhr

    3-4 kleine 4,99 Titel die 3.000 GS in 10-20 Minuten bringen und die 10K sind auf dem Account. Dazu hat ein CEO seine Enthorage, welche dies und anderes für etwas Beachtung erledigt. Was ein Gerede um diese GS-Zahl 😂

    0

