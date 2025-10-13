Microsoft: Finanzexperte soll Xbox-Geschäft grundlegend transformieren

Microsoft verstärkt sein Xbox-Team mit zwei erfahrenen Finanzexperten, die den Auftrag haben, die finanzielle Transformation der Gaming-Sparte voranzutreiben. Die neuen Positionen sollen eine einheitliche Finanzstrategie über alle Xbox Game Studios hinweg schaffen und gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität umsetzen.
Laut aktuellen Informationen steht das Xbox-Geschäft unter Druck, stärker zu wachsen und gleichzeitig höhere Gewinne zu erzielen, trotz eines insgesamt steigenden Umsatzes im Gaming-Bereich.
Die Initiative zielt darauf ab, operative Effizienz und strategische Flexibilität zu erhöhen. Künftige Schwerpunkte sollen in Cloud-Gaming mit Werbeunterstützung, KI-gestützter Spieleentwicklung und der Integration von PC-Elementen in die nächste Xbox-Generation liegen. Diese Maßnahmen sollen Xbox als Plattform langfristig widerstandsfähiger und profitabler machen.
Mit der Verpflichtung dieser neuen Finanzführungskräfte unterstreicht Microsoft, dass das Unternehmen seine Gaming-Sparte als zentrales Wachstumsfeld ansieht. Die kommenden Monate dürften zeigen, wie stark diese Transformationsinitiativen das Geschäftsmodell von Xbox tatsächlich verändern.
110 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und die Experten waren jetzt auch die Helden, die dafür gesorgt haben, dass massenhaft Leute gekündigt haben? Na dann macht mal weiter… läuft! dafür werden ja dann andere Mitarbeiter gekündigt, alles halb so wild…
MS Schein ein Effizienzproblem zu haben. Das bedeutet dann wohl Personalabbau.
Wenn man jetzt die Finanzstruktur der Studios ins Blickfeld nimmt, spricht auch einiges dafür, dass man erstmal blind alles gekauft hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war, ohne die Studios dann im Nachgang ordentlich in die Konzernstruktur zu integrieren.
Und jetzt kommt das so genannte organische „Wachstum“, und das tote Holz wird erst mal rausgeschnitten 😉
Lassen wir uns überraschen. Der Artikel fußt auf Stellenanzeigen (habe nicht geprüft, ob sie existieren) und plausiblen Annahmen, die auf (weiteren) Gerüchten basieren. Einfach mal abwarten…
Na wenn MS denkt das die Marke „Xbox“ noch Wachstumspotenzial hat dann kann ich nichts mehr schiefgehen.
Jetzt kommen zwei Finanzexperten und tausende Jobs sind schon weg,sowas hätte man vorher machen müssen vor diesen käufen von Bethesda und ABK.
Warum?.
Läuft doch alles optimal bei Microsoft.
Als wenn das jemals wirklich zum Ziel geführt hätte.
Am Ende kommt es dann wieder so das alles schlechter ist, der Gewinn aber gestiegen und man nur mit diesem angeben kann.
Sieht man doch wunderbar an unseren ach so schönen Rentensystem wo alle immer brav rechnen sind was eine Umstellung denn kosten würde weil das ja sofort passieren müsste und im Grunde niemand mal drüber nachdenkt wie denn ein langwieriger Prozess das Ganze ganz einfach lösen könnte und sogar noch zu sehr kurzfristigen Verbesserungen führt.
Hohe Krankenkassenkosten ähnlich.
Aber Hauptsache irgendwelche Zahlenfutzis werden bezahlt die nicht über den eigenen Bierdeckel hinaus denken können und vor allem null Plan davon haben wie andere rechnen müssen und denken.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen 👍🏼
Somit dürfen wir uns wohl von dem MS der letzten Jahre verabschieden, das viel auf Fans hörte und nicht immer den besten Gewinnprognosen folgte…
Oioio sobald Finanzexperten das richten sollen rollen Köpfe, werden Projekte gestrichen und werde verbleibende Marken zu Tode gemolken. Freut euch schon jetzt auf die neueste CoD Skin im Master Chief Optik um 15 Euro…. erschreckend was für ein gefühlt seelenloser gieriger Haufen die Gamingsparte bei MS geworden ist.
Ich weiss Sony und Nintendo können das auch aber gerade überstrahlt BigM einfach alles … und hatdogar mich als Xbox Die Hard verloren und wie es aussieht wohl für immer🤷
microsft gaming wird genau wie ea, warner, ubisoft werden. der marke kann man eigentlich den rücken kehren.
interessiert sich eigentlich irgendein gamer für die cloud? ich benutze die höchstens, wenn ich mal was kurz antesten will. aber die qualität ist nach wie vor grottig, entweder laggt es oder die grafik ist viel schlechter. das wird auch immer so bleiben, bis irgendwann vielleicht datentransfer ohne jeglichen zeitverlust erfunden wird. aber bis dahin juckt doch zumindest keinen core gamer diese technologie.
Heißt für mich: sie werden gieriger, entlassen mehr Mitarbeiter und killen mehr alte Marken und gehen, gesehen aus Sicht des Gamers und alten Fans, in die falsche Richtung.
Da hilft auch kein Schönreden von Phil Spencer mehr.
Next GP Price Increase Incoming…
Lese da nur ,wir haben keine Ahnung aber die Ki wirds schon richten.
Wird am Schluss so sein wie bei der x360 da haben sie auch kurz vorm release der One viele Studios entweder geschlossen oder verkleinert.Man hat ja dann gesehen, was passiert ist. Kurzfristig steigt der Gewinn bis danach der Absturz kommt 🤔
Ich kann das teils linke Gedankengut hier beim besten Willen nicht nicht nachvollziehen.
Unternehmen haben das Ziel profite zu maximieren und zwar langfristig. Das liegt in ihrer Natur deswegen sind sie aber nicht „böse“ oder so…
Ja, die Xbox Sparte macht Rekordumsätze. Na und? Auf der Kostenseite steht ein gewaltiger Apparat gegenüber. Man sollte nicht ausser Acht lassen, das Xbox nach wie vor mehr als doppelt so viele Menschen beschäftigt, wie die playstation Sparte bei Sony. Ja, Xbox hat das Glück, die Umsätze vor allem durch Spiele und Services zu erwirtschaften und nicht wie bei Sony mit Hardware, wo die Margen deutlich geringer sind.
Trotzdem sind da einfach sehr, sehr viele Mitarbeiter und die kosten nunmal eine Menge Geld. Insofern sind das wohl völlig normale Prozesse, die da von statten gehen.