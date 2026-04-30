Microsoft: Game Package Manager vereinfacht den Publishing-Prozess

Xbox führt mit dem Game Package Manager ein neues System zur Verwaltung und Veröffentlichung von Spiel-Paketen ein.

Das Xbox Partner Center erhält mit dem neuen Game Package Manager ein umfassendes Update für den Publishing-Prozess von Spielen auf Xbox Game Studios-nahen Plattformen. Das neue System wird aktuell automatisch für Entwickler ausgerollt, die neue Produkte für Xbox konfigurieren oder veröffentlichen.

Der Game Package Manager ersetzt dabei das bisherige „Packages“-Modul innerhalb des Partner Centers und soll den gesamten Workflow rund um Upload, Verwaltung und Veröffentlichung von Spielpaketen vereinfachen.

Im Zentrum des neuen Systems steht eine deutlich übersichtlichere Struktur für Entwickler. Pakete lassen sich künftig klarer organisieren, während gleichzeitig der Status von Zertifizierungen und Validierungen transparenter dargestellt wird. Auch die Verwaltung von Branches sowie die Nachverfolgung der Publishing-Historie wurde neu aufgebaut.

Ein wichtiges neues Feature ist die sogenannte Branch-Gallery, die zwischen „Draft“- und „Live“-Versionen unterscheidet. Dadurch soll sofort ersichtlich sein, welche Builds nur intern im Partner Center sichtbar sind und welche bereits in einer externen Sandbox-Umgebung für Spieler bereitstehen.

Zusätzlich wurde die Darstellung von Paketinformationen überarbeitet. Inhalte werden nun gruppiert und visuell klarer getrennt angezeigt, um die Übersicht bei mehreren Builds gleichzeitig zu verbessern. Laut Xbox wurde die Oberfläche bewusst entschlackt, um lange Textblöcke und unübersichtliche Darstellungen zu reduzieren.

Ein weiterer Fokus liegt auf der frühzeitigen Fehlererkennung. Der Game Package Manager kann viele typische Validierungsprobleme bereits vor der offiziellen Zertifizierung erkennen, wodurch fehlerhafte Builds schneller korrigiert werden können und weniger Zeit im Publishing-Prozess verloren geht.

Das neue System bildet außerdem die Grundlage für zukünftige Funktionen. Weitere Erweiterungen des Publishing-Workflows sollen laut Xbox noch im Laufe des Jahres angekündigt werden und direkt in die neue Oberfläche integriert werden.

Entwickler können bei Bedarf weiterhin zur alten Ansicht wechseln, etwa während laufender Veröffentlichungsprozesse. Langfristig wird das neue System jedoch schrittweise zum Standard werden.