Microsoft: Gaming-Branding nur ein Trick für den Activision-Deal? – Gerücht

Microsoft Gaming wurde angeblich lediglich als temporäre Struktur für die Activision-Blizzard-Übernahme eingerichtet.

Laut neuen Aussagen von Jez Corden entstand die Bezeichnung Microsoft Gaming ausschließlich als temporäre juristische Konstruktion, die speziell für die Übernahme von Activision Blizzard eingerichtet wurde.

In der aktuellen Ausgabe des XB2‑Podcasts erklärte Corden: „Mir wurde gesagt, dass die Microsoft-Gaming-Einheit eine temporäre juristische Sache war, die sie speziell eingerichtet haben, um die Activision-Blizzard-Übernahme zu erleichtern.“

Die Aussage fällt in eine Phase, in der Microsoft die interne Markenstruktur neu ordnet und die Gaming-Sparte wieder vollständig unter dem Namen Xbox führt. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass die Bezeichnung Microsoft Gaming entfällt und sämtliche Teams künftig unter der Xbox‑Identität auftreten.

Die Einordnung von Corden liefert damit einen möglichen Hintergrund für die kurze Lebensdauer des Begriffs. Die juristische Struktur diente demnach ausschließlich dazu, den 2023 abgeschlossenen Activision-Blizzard‑Deal organisatorisch abzuwickeln. Nach Abschluss der Übernahme wurde die Einheit laut Corden nicht weiter benötigt.

Microsoft hat diese Darstellung bislang nicht kommentiert.