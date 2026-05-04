Microsoft: Gaming-Branding nur ein Trick für den Activision-Deal? – Gerücht

Laut neuen Aussagen von Jez Corden entstand die Bezeichnung Microsoft Gaming ausschließlich als temporäre juristische Konstruktion, die speziell für die Übernahme von Activision Blizzard eingerichtet wurde.
In der aktuellen Ausgabe des XB2‑Podcasts erklärte Corden: „Mir wurde gesagt, dass die Microsoft-Gaming-Einheit eine temporäre juristische Sache war, die sie speziell eingerichtet haben, um die Activision-Blizzard-Übernahme zu erleichtern.“
Die Aussage fällt in eine Phase, in der Microsoft die interne Markenstruktur neu ordnet und die Gaming-Sparte wieder vollständig unter dem Namen Xbox führt. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass die Bezeichnung Microsoft Gaming entfällt und sämtliche Teams künftig unter der Xbox‑Identität auftreten.
Die Einordnung von Corden liefert damit einen möglichen Hintergrund für die kurze Lebensdauer des Begriffs. Die juristische Struktur diente demnach ausschließlich dazu, den 2023 abgeschlossenen Activision-Blizzard‑Deal organisatorisch abzuwickeln. Nach Abschluss der Übernahme wurde die Einheit laut Corden nicht weiter benötigt.
Microsoft hat diese Darstellung bislang nicht kommentiert.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja ob das so stimmt und der Name so viel Einfluss hatte? Ich denke das ist eher dem Einfluss von Nadella zu verdanken. Ob es stimmt oder nicht, schon das Asha Sharma den Fokus auf die Xbox verlagert und es wieder Xbox heißt.
hab eigentlich nichts anderes von Microsoft erwartet 🙂 Und ich wurde nicht enttäuscht
Das wäre heftig wenn das stimmt! Ich hoffe das hat ein Nachspiel für Microsoft!