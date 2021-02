Microsoft: Gaming-, Cloud- und Windows-Events in den kommenden Monaten geplant

Microsoft plant in den kommenden Monaten eine Reihe von News-Events, die sich auf Kategorien wie Gaming, Cloud und Windows konzentrieren werden. The Verge hat erfahren, dass Microsoft sich bestimmten Kategorien widmet, und das zu einer Zeit, in der die Pandemie die persönlichen Veranstaltungen gestoppt hat. Die erste Veranstaltung fand bereits Anfang des Monats statt und konzentrierte sich auf das, was als nächstes für die Arbeit und Microsoft 365 ansteht.

Das Unternehmen plant ähnliche Veranstaltungen, die sich auf seine Cloud-Ambitionen sowie auf Spiele, Windows und Sicherheit in den kommenden Monaten konzentrieren. Microsoft diskutiert typischerweise eine breite Palette seiner Produkte auf Veranstaltungen wie Ignite oder Build, und das wird auch weiterhin so sein, aber diese separaten Veranstaltungen sollen hervorheben, was seine Produktänderungen für ganze Kategorien bedeuten.

Die Windows-Veranstaltung wird sich wahrscheinlich auf Microsofts „umfassende visuelle Verjüngung“ des Betriebssystems konzentrieren, die derzeit unter dem Codenamen „Sun Valley“ läuft, sowie auf die Windows 10X-Bemühungen des Unternehmens. Microsoft setzt in diesem Jahr einen größeren Aufwand in die Überarbeitung der Benutzeroberfläche von Windows, wobei visuelle Änderungen geplant sind, um die Konsistenz des Betriebssystems zu verbessern.

Microsoft hat auch große Pläne für das Gaming im Allgemeinen im Jahr 2021, insbesondere mit dem Xbox Game Pass und xCloud. Das dedizierte Gaming-Event wird sich wahrscheinlich auf die Pläne des Unternehmens konzentrieren, xCloud und seine Gaming-Bemühungen zu erweitern, in einem Jahr, in dem eine „reimagined“ E3 stattfinden wird.

Diese ganze Herangehensweise an News-Events von Microsoft ist anders als in den vergangenen Jahren. Sie findet in einem Jahr statt, in dem viele Menschen weiterhin im Home Office arbeiten und sogar studieren. Die Pandemie hat ganze Branchen umgestaltet, und sie wird wahrscheinlich viele von Microsofts Ankündigungen im Jahr 2021 beflügeln. Wenn die Veranstaltungen ein Erfolg sind, könnte es sogar die Art und Weise beeinflussen, wie Microsoft seine Ankündigungen für die kommenden Jahre plant.