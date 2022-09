Microsoft: Gaming ist für alle und überall sagt Phil Spencer

In einem Artikel hat Xbox-Chef Phil Spencer heute die Sicht der Dinge bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch den Microsoft-Konzern dargelegt.

Die Kurzfassung lautet: Gaming ist für jeden und überall.

Microsoft will Spiele für Milliarden von Menschen zugänglich machen, heißt es in dem Artikel. Und die Übernahme stelle einen wichtigen Meilenstein dorthin dar.

Man wisse, dass Konsolen nicht die einzige Möglichkeit ist, um zu spielen. Der Markt für Mobile Gaming wächst am schnellsten. Und hier wolle man den Spielern ebenso die Wahl geben, wie auch den Entwicklern. Das soll die Chancen für Innovationen und Wachstum ermöglichen.

„Wir lieben Konsolen, aber wir wissen auch, dass sie nicht die einzige Möglichkeit sind, Spiele zu spielen. Das größte und am schnellsten wachsende Segment der Spiele sind heute die mobilen Plattformen. Um die Milliarden von Spielern dort zu erreichen, wo sie sind, und unabhängig davon, auf welchem Gerät sie spielen, müssen wir die Wahlmöglichkeiten nutzen. Wenn man den Spielern die Wahl lässt, wie sie ihre Spiele spielen wollen, wird das Spielen zugänglicher und führt zu größeren, lebendigeren Spielergemeinschaften. Auch für die Entwickler ist die Wahlmöglichkeit wichtig. Die Entwickler profitieren von einer Vielfalt an Vertriebs- und Geschäftsmodellen für ihre Spiele. Wahlmöglichkeiten eröffnen Chancen für Innovationen und ermöglichen der Branche Wachstum.“

Mit dem Modell des Game Pass und des Cloud-Gamings via Streaming auf alle Geräte wird man die Auswahl erweitern. Und natürlich, man plane Spielereihen von Activision Blizzard wie Call of Duty, Diablo oder Overwatch in den Game Pass zu bringen. Das soll auch die jeweiligen Communitys vergrößern und den Services attraktiver machen.

„Wir erweitern die Auswahl auf zwei Arten: durch die Schaffung von Game Pass, der den Spielern eine Abonnement-Option bietet, und indem wir mehr Spiele auf mobile Plattformen bringen, unter anderem durch unsere Cloud Game Streaming-Technologie. Abonnementdienste wie Game Pass machen Spiele erschwinglicher und helfen Spielern aus aller Welt, ihr nächstes Lieblingsspiel zu finden. Game Pass gibt Entwicklern die Möglichkeit, mehr Spiele für mehr Spieler anzubieten, nicht für weniger. Wir beabsichtigen, die beliebte Spielesammlung von Activision Blizzard – darunter Overwatch, Diablo und Call of Duty – im Game Pass verfügbar zu machen und diese Spiele-Communities zu vergrößern. Indem wir den Spielern einen noch größeren Mehrwert bieten, hoffen wir, den Game Pass weiter auszubauen und seine Attraktivität auf Mobiltelefone und alle verbundenen Geräte auszuweiten.“

Microsoft benötigt zur Umsetzung seiner Ziele neue Fähigkeiten und vor allem Erfahrung. Und gerade letzteres bieten die Teams von Activision Blizzard mit ihren Spielen für mobile Plattformen. Man erhoffe sich zudem, dass Spieler traditionelle Konsolenspiele von Activision Blizzard auf anderen Plattformen über das Cloud-Game-Streaming spielen.

Über die Wegnahme von Franchises wie Call of Duty von anderen Plattformen, sagte Spencer im Artikel:

„Dabei werden wir einen prinzipientreuen Weg einschlagen. Wir haben gehört, dass dieser Deal Franchises wie Call of Duty von den Orten wegführen könnte, an denen die Leute sie derzeit spielen. Deshalb haben wir uns, wie wir bereits gesagt haben, verpflichtet, die gleiche Version von Call of Duty auf PlayStation am gleichen Tag verfügbar zu machen, an dem das Spiel anderswo auf den Markt kommt. Wir werden es den Spielern auch weiterhin ermöglichen, plattform- und geräteübergreifend miteinander zu spielen. Wir wissen, dass die Spieler von diesem Ansatz profitieren, weil wir es mit Minecraft gemacht haben, das weiterhin auf mehreren Plattformen verfügbar ist und seit dem Beitritt von Mojang zu Microsoft im Jahr 2014 auf noch mehr Plattformen erweitert wurde. Wenn wir unseren Spiele-Shop auf neue Geräte und Plattformen ausweiten, werden wir sicherstellen, dass wir dies auf eine Art und Weise tun, die die Möglichkeit der Entwickler schützt, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Spiele vertreiben wollen.“

Man respektiere und begrüße die Fragen, die von den Regulierungsbehörden ausgehen und wird weiterhin mit ihnen transparent und offen zusammenarbeiten, heißt es abschließend. Man glaube auch, dass der Zusammenschluss von Microsoft und Activision Blizzard der Branche und den Spielern zugutekommen wird.

Den vollständigen Artikel im englischen Original findet ihr hier.