Microsoft: Gaming-Sparte rutscht im zweiten Quartal ins Minus

Microsoft legt die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor und präsentiert ein deutliches Wachstum im Gesamtkonzern. Der Umsatz steigt auf 81,3 Milliarden US‑Dollar, was einem Plus von 17 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis klettert auf 38,3 Milliarden US‑Dollar und verzeichnet damit einen Zuwachs von 21 Prozent.
Während viele Bereiche des Unternehmens zulegen, zeigt sich die Gaming-Sparte in einer spürbar anderen Verfassung.
Im Gaming-Segment sinkt der Umsatz um neun Prozent. Besonders betroffen ist der Bereich Xbox Content and Services, der ein Minus von fünf Prozent ausweist und damit unter den Erwartungen bleibt.
Die Entwicklung wird durch die Performance der First-Party-Inhalte beeinflusst, deren Wirkung sich über die gesamte Plattform erstreckt. Parallel bestätigt Microsoft einen deutlichen Rückgang der Hardware-Erlöse, die im Quartal um 32 Prozent einbrechen. Die Zahlen unterstreichen eine Phase, in der sowohl Inhalte als auch Konsolenverkäufe unter Druck stehen.
Finanzchefin Amy Hood ordnet die Situation im Rahmen des Earnings Calls ein. Für Xbox Content and Services rechnet sie mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich, da das Vorjahresquartal von starken Inhalten profitiert hatte.
Gleichzeitig erwartet Hood ein weiteres Jahr mit sinkenden Hardware-Umsätzen. Die Aussagen zeichnen ein Bild, das auf anhaltende Herausforderungen im Gaming-Geschäft hindeutet, während andere Unternehmensbereiche weiterhin stark wachsen.
