Microsoft: Gaming-Sparte wächst weiter

Im dritten Quartal 2025 konnte ein deutlicher Anstieg in Microsofts Gaming-Bereich beobachtet: Der Gesamtumsatz stieg um 6 %, während die Einnahmen aus Xbox-Inhalten und -Diensten sogar um 8 % zulegten. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Integration von Activision Blizzard zurückzuführen, die populäre Titel wie Call of Duty und World of Warcraft umfasst.​

Besonders bemerkenswert ist der Erfolg von Diablo IV, das nach seiner Aufnahme in den Game Pass über 10 Millionen Spielstunden in den ersten zehn Tagen verzeichnete. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung von Abonnementdiensten und digitalen Inhalten für Microsofts Gaming-Strategie.​

Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Der Umsatz mit Xbox-Hardware ging im Vergleich zum Vorjahr um 6 % zurück, was auf eine geringere Nachfrage nach Konsolen hindeutet. Dennoch bleibt Microsoft optimistisch und setzt weiterhin auf die Expansion seiner Inhalte und Dienste, um euch ein vielfältiges Gaming-Erlebnis zu bieten.​