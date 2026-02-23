Microsoft: Gerücht: Phil Spencers Rücktritt „war nicht geplant“

„Das war nicht geplant“ – Warum Phil Spencer und Sarah Bond Xbox plötzlich verlassen haben könnten.

Der überraschende Rücktritt von Phil‑Spencer, dem langjährigen Kopf von Microsoft Gaming, sorgt weiter für Diskussionen. Laut Greg‑Miller von Kinda Funny Games wurde Spencer’s Abgang „nicht geplant“ – eine Aussage, die die ohnehin schon hitzigen Spekulationen weiter anheizt.

Miller erklärt, er habe kürzlich „etwas zugespielt bekommen“ und betont: „Wenn ihr uns vertraut – das hier war nicht geplant.“

Ein Abgang zur Unzeit

Spencers Rücktritt kommt zu einem Moment, der kaum ungünstiger oder überraschender sein könnte:

25‑jähriges Xbox‑Jubiläum

Vier große First‑Party‑Releases in der Pipeline

Ein struktureller Umbruch im Unternehmen

Sarah Bond tritt ebenfalls zurück

Viele fragen sich: Warum ausgerechnet jetzt?

Die Theorie: Ein größerer Strategiewechsel bei Microsoft

Einige Beobachter sehen einen möglichen Zusammenhang mit Spencers Nachfolgerin Asha‑Sharma, die zuvor President of CoreAI bei Microsoft war. Microsoft investiert seit Jahren massiv in KI – und Sharmas Ernennung könnte ein Zeichen für eine neue strategische Ausrichtung sein.

Tim Gettys von Kinda Funny merkt an, dass ein geplanter Abschied vermutlich bei einem großen Event stattgefunden hätte – etwa Summer Game Fest oder dem Halo‑Jubiläum. Stattdessen kam die Nachricht plötzlich und ohne Vorlauf.

Warum nicht erst Ende des Jahres?

Auch das Timing wirkt ungewöhnlich: Hätte Spencer angekündigt, 2026 sei sein letztes Jahr, wäre der Übergang deutlich geordneter gewesen. Stattdessen wirkt der Rücktritt abrupt – und genau das nährt die Gerüchteküche.

Matt Booty beruhigt: Studios bleiben unberührt

Der frisch beförderte Chief Content Officer Matt‑Booty betont, dass die organisatorischen Veränderungen keine Auswirkungen auf die Xbox‑Studios haben werden.

Und mit Titeln wie:

Forza Horizon 6

Fable

Halo: Campaign Evolved

Gears of War: E‑Day

steht Xbox möglicherweise vor einem der stärksten Jahre seiner Geschichte – ironischerweise ohne den Mann, der diese Ära aufgebaut hat.

Der Rücktritt bleibt rätselhaft, und bis Microsoft selbst mehr erklärt, wird die Community weiter spekulieren.