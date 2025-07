Microsoft: Gerücht um Phil Spencers Rücktritt ist falsch

Autor:, in / Microsoft

Der Mittwoch war ein schwarzer Tag für Microsoft. In allen Abteilungen und angeschlossenen Unternehmen hat der Konzern die Streichung von mehr als 9000 Stellen angekündigt.

Unter anderem wurde das Studio The Initiative geschlossen und damit auch die Arbeiten am Perfect Dark Reboot. Auch beim Forza Motorsport-Entwickler Turn10 müssen 50 % der Belegschaft gehen.

Der für seine Call of Duty-Leakes bekannte Insider TheGhostOfHope behauptete bei all den negativen Meldungen, dass Phil Spencer zurücktreten wird, wenn die nächste Xbox-Konsolengeneration auf den Markt kommt, was angeblich 2027 der Fall sein soll.

Eine Nachfolgerin soll es mit Sarah Bond bereits geben.

Doch an diesen Gerüchten ist nichts dran.

Entkräftet wird das Gerücht von Frank X. Shaw, dem Kommunikationsleiter bei Microsoft. Er reagierte auf eine entsprechende Zusammenfassung und sagte: „Solange du mit ‚zusammengefasst‘ ‚erfunden‘ meinst.“

Obendrein sagten Quellen von Windows Central, es gibt aktuell keinen definitiven „Plan“ für Phil Spencer und seinen Rücktritt.

Sicherlich wird Spencer irgendwann nicht mehr bei Microsoft sein. Doch das kann in 3, 5 oder 10 Jahren sein.