Microsoft: Gespräche zur Übernahme von TikTok

Gehört TikTok in Zukunft Microsoft? Es wäre denkbar. Microsoft soll Gespräche zur Übernahme der Plattform für Kurzvideos führen, wie US-Präsident Donald Trump laut er Nachrichtenagentur Reuters bestätigt haben soll.

Eine Stellungnahme zum Bericht lehnte Microsoft ab, während eine Reaktion von TikTok und ByteDance ausstehen.

Der chinesische Eigentümer ByteDance wird von den USA zum Verkauf gezwungen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Ansonsten droht ein Verbot der App, die in den USA von mehr als 170 Millionen Menschen genutzt wird.

Am 19. Januar wurde TikTop in den USA bereits kurzzeitig offline genommen, als ein neues Gesetz in Kraft trat.

Nach seinem Amtsantritt am 20. Januar unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung mit dem Ziel, die Durchführung um 75 Tage zu verzögern und einen neuen Käufer zu finden.

Zu den potenziellen Käufern gehört auch Elon Musk, der bereits die Plattform X (ehem. Twitter) besitzt.