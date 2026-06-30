Microsoft: Gewerkschaften gehen vor möglichen Entlassungen auf Konfrontationskurs

Mehrere Xbox-Gewerkschaften haben sich öffentlich gegen mögliche Entlassungen bei Microsoft ausgesprochen und fordern besseren Kündigungsschutz.

Angesichts der anhaltenden Berichte über mögliche Stellenstreichungen bei Xbox haben sich mehrere Gewerkschaften von Microsoft in einer gemeinsamen Pressekonferenz öffentlich zu Wort gemeldet. Vertreter verschiedener Studios kritisierten sowohl die Aussicht auf Entlassungen als auch die derzeitige Unsicherheit innerhalb des Unternehmens.

Den Auftakt machte Frank Arce, Vizepräsident der Communications Workers of America (CWA) District 9. Er verurteilte frühere und mögliche künftige Massenentlassungen und erklärte, Microsoft-Mitarbeiter dürften nicht als austauschbar behandelt werden.

Mehrere Redner stellten infrage, ob Entlassungen wirtschaftlich überhaupt notwendig seien. Dabei verwiesen sie unter anderem auf die jüngsten Preiserhöhungen für Xbox-Hardware sowie auf die Vergütung von Microsoft-CEO Satya Nadella und die milliardenschweren Investitionen des Unternehmens in den Bereich Künstliche Intelligenz. Aus Sicht der Gewerkschaften fehle bislang der Nachweis, dass finanzielle Zwänge Stellenstreichungen erforderlich machen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Pressekonferenz waren die laufenden Tarifverhandlungen innerhalb der Xbox-Organisation. Während einige Gewerkschaften nach eigenen Angaben Fortschritte bei Vereinbarungen zum Kündigungsschutz erzielen konnten, kritisierten andere die aus ihrer Sicht langsamen Verhandlungen mit Microsoft. Insbesondere Vertreter von ZeniMax und Activision Publishing erklärten, weiterhin auf Antworten des Unternehmens zu mehreren Vorschlägen zu warten.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem verbindliche Regelungen für frühzeitige Benachrichtigungen vor Entlassungen, Rückkehrrechte für betroffene Mitarbeiter sowie interne Einstellungsstopps, damit Beschäftigte leichter in andere Teams wechseln können. Zudem kündigten Vertreter verschiedener Xbox-Gewerkschaften an, künftig enger zusammenarbeiten zu wollen.

Microsoft hat mögliche Entlassungen bislang nicht offiziell bestätigt. Dennoch halten sich seit Tagen Berichte über eine umfassende Umstrukturierung der Xbox-Sparte, von der zahlreiche Mitarbeiter und möglicherweise auch einzelne Studios betroffen sein könnten. Eine Stellungnahme des Unternehmens zu den jüngsten Forderungen der Gewerkschaften liegt derzeit nicht vor.