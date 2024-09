Microsoft: Große Pläne zum 25. Jubiläum für Xbox und Halo

Im Jahr 2026 feiert Microsoft das 25. Jubiläum der beiden Marken Xbox und Halo. Und das muss groß gefeiert werden, heißt es in einem Interview. Dabei wurde auch bekannt gegeben, dass Microsoft allein mit Halo-Merchandise, ohne die Spiele eingerechnet, über 1,8 Milliarden Dollar eingespielt hat. Doch damit nicht genug, denn zum 25. Jubiläum habe Microsoft ganz große Pläne für Xbox und Halo.

„Wir arbeiten an Plänen für das 25-jährige Jubiläum von Halo und Xbox“, bestätigt Microsoft in einem neuen Interview. „Wir haben ein so reiches Erbe, das muss man feiern.“

Doch was könnte das sein? Eine neue Xbox-Konsole mit Halo als Launch-Titel (und dieses Mal wirklich) oder doch eher eine Xbox Series X im neuen Halo-Design? Eine Xbox-Konsole samt Controller im 25th Anniversary Look dürfte fast schon Formsache sein.

„Wir haben diese riesigen, fantastischen Franchises, von World of Warcraft – das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert – bis hin zu Halo, Call of Duty, StarCraft und vielen anderen“, so Xbox Head of Consumer Products – John Friend. „Wir arbeiten an Plänen für das 25. Jubiläum von Halo und Xbox – wir haben ein so reiches Erbe und eine so lange Geschichte, und diese Communitiys sind schon so lange aktiv, das muss man feiern.“