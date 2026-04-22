Microsoft: Halo-Veteranin Kiki Wolfkill verlässt Xbox nach 28 Jahren

Kiki Wolfkill verabschiedet sich nach 28 Jahren von Microsoft und beendet ihre Rolle als treibende Kraft hinter Halo und Xbox Film- und TV-Projekten.

Kiki Wolfkill verlässt Microsoft nach 28 Jahren und beendet damit ihre Tätigkeit als Halo-Executive sowie Verantwortliche für Film- und TV-Projekte bei Xbox.

In einem persönlichen Statement erklärte sie, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen habe, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Ihr letzter Arbeitstag bei Microsoft war demnach am vergangenen Freitag.

Wolfkill blickt auf eine langjährige Karriere innerhalb des Unternehmens zurück, in der sie zahlreiche Erfahrungen sammeln konnte. In ihrem Statement hebt sie insbesondere hervor, wie prägend die Zeit für ihre Entwicklung gewesen sei – unter anderem in den Bereichen Führung, Verantwortung und Teamarbeit.

Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich nun darauf freue, neue Wege außerhalb von Microsoft zu gehen. Sie sehe darin die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und neue Ziele zu verfolgen. Konkrete Details zu ihren nächsten Schritten nannte sie bislang nicht, kündigte jedoch an, zu gegebener Zeit mehr dazu bekanntzugeben.

Abschließend bedankte sich Wolfkill bei ihren Kollegen und Wegbegleitern für die Zusammenarbeit über die vergangenen 28 Jahre hinweg und bezeichnete diese Zeit als prägend für ihre berufliche Laufbahn.

„Nach 28 Jahren habe ich die schwierige, aber zugleich aufregende Entscheidung getroffen, Microsoft zu verlassen! Der Freitag war mein letzter Tag an einem Ort, an dem ich aufgewachsen bin und so viele unschätzbare Lektionen gelernt habe – wie man zuhört, führt, Verantwortung übernimmt und vor allem, wie wichtig es ist, sich wirklich um diejenigen zu kümmern, denen man dient: das eigene Team und das Publikum.“ „Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeiten, die mir Microsoft gegeben hat, und für die Karriere, die ich dort in einer Branche aufbauen durfte, die ich liebe.“ „Gleichzeitig gibt es eine Version von mir außerhalb von Microsoft, auf die ich mich freue, weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Ich habe so viele Erkenntnisse, die ich mitnehmen werde, und es gibt noch mehr Wirkung zu erzielen – ich könnte nicht inspirierter sein, den nächsten Berg zu erklimmen! Dazu wird es bald mehr geben.“ „In der Zwischenzeit möchte ich allen Menschen, mit denen und für die ich in den letzten 28 Jahren gearbeitet habe, von Herzen danken – für eure Partnerschaft, eure Weisheit, eure Mentorschaft und eure Kameradschaft. Was für ein Geschenk diese 28 Jahre gewesen sind … danke, danke, danke.“ „Auf geht’s!“