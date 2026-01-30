Microsoft: High‑Bandwidth‑Memory‑Deal verschafft Vorsprung im KI‑Wettrennen

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Microsoft einen massiven High‑Bandwidth‑Memory‑Deal (HBM) mit SK Hynix abgeschlossen hat – groß genug, um den Aktienkurs des Speicherherstellers an einem einzigen Tag um fast 9 % steigen zu lassen.
In einer Zeit, in der die Nachfrage nach KI‑Hardware explodiert und alle großen Tech‑Konzerne um Kapazitäten kämpfen, könnte dieser Schritt Microsoft einen entscheidenden Vorteil beim Ausbau seiner nächsten Cloud‑ und KI‑Generation verschaffen.
Die Preise für Speicherchips sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen – ausgelöst durch den enormen Bedarf von KI‑Unternehmen. Analysten gehen davon aus, dass bis zu 70 % der neuen Silizium‑Produktion 2026 direkt in Rechenzentren fließen könnten.
Die Lage ist so angespannt, dass Samsung Berichten zufolge sogar internen Geschäftsbereichen Speicher verweigert, um externe Nachfrage bedienen zu können.
Laut Bloomberg hat SK Hynix einen exklusiven Liefervertrag mit Microsoft abgeschlossen und wird künftig die alleinige Quelle für fortschrittliche Speicherlösungen in den neuen KI‑Produkten des Unternehmens sein. Die Meldung sorgte für einen deutlichen Kurssprung an der koreanischen Börse und kompensierte jüngste Verluste durch US‑Zollängste.
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Microsoft hat gerade seinen neuen Maia‑200‑AI‑Chip vorgestellt, der laut Unternehmen branchenführende Effizienz bieten soll. Damit tritt Microsoft in direkten Wettbewerb mit Googles Tensor‑Serverchips, die technologisch bereits weiter sind.
Dass SK Hynix exklusiv den Speicher für den Maia 200 liefert, unterstreicht die strategische Bedeutung des Deals – und erklärt den starken Börsenaufschwung.
