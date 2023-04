Microsoft: Ideengeber des experimentellen Handheld-Modus meldet sich zu Wort

Nach Berichten über Experimente mit einem Windows-Gaming-Handheld-Modus hat sich auf Reddit User AndrewMT zu Wort gemeldet. Seiner Angabe zufolge führte die Idee bisher zu keinen weiteren Schritten bei Microsoft.

Auf Twitter hatte Nutzer _h0x0d_ ein Video vom Prototyp eines Windows-Gaming-Handheld-Modus geleakt. AndrewMT gab an, die Idee beim Microsoft-Hackathon eingereicht zu haben.

Dabei fand dies nicht hinter geschlossenen Türen statt, denn im September 2022 hatte er versucht, über einen Reddit-Post Ideen und Unterstützung für seinen Pitch aus der Community zu erhalten.

Während die Präsentation wohl durchaus positiv aufgenommen wurde, und sogar Phil Spencer versuchte, die richtigen Menschen zueinanderzubringen, konnte nicht mehr als der gezeigte Prototyp erstellt werden.

In seinem aktuellen Beitrag stellte er klar: „Ich habe dieses Hackathon-Projekt gestartet und es hat nicht viel gebracht, aber in diesem Artikel wird es so formuliert, als ob es sich um etwas in Entwicklung befindliches handelt. Das Problem ist, dass wir einfach nicht die richtigen Ingenieure hatten, um vieles von dem, was wir tun wollten, in dem kurzen Zeitrahmen des Hackathon-Projekts umzusetzen. Vielleicht kann mir dieser merkwürdige Artikel dabei helfen, das Projekt erneut bei Microsoft vorzustellen.“

„Phil Spencer war sehr nett und hat versucht, mich zu einigen Leuten zu bringen, die mir helfen könnten, aber alle waren zu der Zeit zu beschäftigt.“