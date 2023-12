Microsoft: Japanische Spiele brauchen Xbox um zu wachsen

Autor:, in / Microsoft

Japanische Videospiele brauchen Xbox, um zu wachsen, das ist die Ansicht der neuen Direktorin für Partnerschaften in Japan.

Mit Mena Kato hat sich Microsoft eine neue Direktorin für Partnerschaften in Japan ins Boot geholt. Zwei Jahrzehnte lang verhalf die Veteranin bereits PlayStation zum Erfolg auf dem Spielemarkt.

Durch ihre jahrelange Erfahrung und ihren Verbindungen zu japanischen Studios soll sie die Xbox als Plattform und die Marke relevant machen. Denn, ohne Xbox werden japanische Entwickler ihr Geschäft nicht vergrößern können, ist Kato der Ansicht.

Kato sagte gegenüber Bloomberg: „Die japanischen Publisher brauchen uns definitiv, um ihr Geschäft auszubauen. Es wäre schwierig, das nur mit der PlayStation zu erreichen.“ „Wir stehen vor einer Herausforderung, und das bedeutet, dass es noch viele Dinge gibt, die wir ändern können und sollten.“

Den neuen Job habe sie auch deshalb angenommen, um die Luft zwischen Japan und dem Rest der Welt zu überbrücken. Seit Juli arbeitet sie an der Seite von Xbox-Präsidentin Sarah Bond und wird mit den örtlichen Studios Gespräche führen und an die Zentrale in Redmond berichten.