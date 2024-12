Microsoft: Jason Ronald zum VP of Next Generation befördert

Im Januar wird Lenovo die Zukunft des Gaming Handhelds vorstellen, zu der auch Jason Ronald als VP of Next Generation eingeladen ist.

Lenovo lädt Medienvertreter im Januar auf der CES 2025 zum Event „Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds“ nach Las Vegas ein. Der Hersteller könnte hier den ersten SteamOS Handheld ankündigen, wie The Verge vermutet.

Dass Pierre-Loup Griffais als einer der besonderen Gäste angekündigt wurde, unterstreicht die Vermutung nur, immerhin ist er bei Valve der Mitentwickler des SteamDeck und von SteamOS. Für das Event wurde er als „Chief Design Architect“ angekündigt.

Ebenfalls beim Panel anwesend sein wird auch Microsofts Jason Ronald. Eigentlich der „VP of Xbox Gaming Devices and Ecosystem“ wird er für das Event als „VP of Next Generation“ angekündigt. Ronald hat womöglich eine dicke Beförderung erhalten.

Wir sind gespannt, was das Event von Lenovo für Microsoft und das Xbox-Ökosystem bedeuten könnte. Denn mittlerweile wissen wir ja, dass viele Geräte heutzutage eine Xbox sein können. Vielleicht ja auch der neue Handheld von Lenovo.