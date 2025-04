Microsoft: KI-Experiment mit Quake II stößt auf negative Reaktionen

Microsoft hat im Rahmen seines Projekts Copilot for Gaming eine KI-generierte Version von Quake II als Browser-Demo veröffentlicht.

Diese nutzt das Muse-KI-Modell, das ursprünglich entwickelt wurde, um Spielinhalte zu generieren. Allerdings berichten Spieler von verschwommenen Gegnern, begrenzter Interaktivität und kurzer Spielzeit, was zu negativen Reaktionen führt. Zudem gab es in der Vergangenheit Diskussionen über KI-gesteuerte Bots in Spielen wie Quake III Arena, die teils unerwartete Verhaltensweisen zeigten.

Microsoft has created an AI-generated replica of Quake II that you can play in browser.

"Every frame is created on the fly by an AI world model."

Play it here:https://t.co/WGQymDOmsj pic.twitter.com/35MX5aHPbF

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 5, 2025