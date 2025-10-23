Microsoft: Konzern verlangt von Xbox 30 % Gewinnmarge – Bericht

Neue Renditevorgabe von Microsoft CFO Amy Hood führten in der Xbox-Sparte zu Stellenabbau, Preiserhöhungen und Projektstreichungen

Microsoft erhöht den Druck auf seine Xbox-Sparte und fordert deutlich höhere Gewinnmargen als im Rest der Videospielbranche üblich. Das berichtet Bloomberg.

Während die Branche insgesamt mit wirtschaftlichen Herausforderungen kämpft, verlangt der Konzern von seinen Entwicklerstudios eine sogenannte „Accountability Margin“ von 30 Prozent – ein Begriff, den Microsoft anstelle von Gewinnmarge verwendet.

Die erst jetzt bekanntgewordene Zielvorgabe gilt seit etwa zwei Jahren und betrifft sämtliche Studios innerhalb der Gaming-Division. Um die geforderten Margen zu erreichen, hat Xbox laut internen Quellen zahlreiche Projekte gestrichen, Preise erhöht und tausende Stellen abgebaut.

Diese Maßnahmen zeigen, wie ernst Microsoft seine Profitziele nimmt – auch auf Kosten von Innovation und Arbeitsplatzsicherheit.

Die im Herbst 2023 von Microsofts Finanzchefin Amy Hood eingeführte Zielvorgabe von 30 Prozent Gewinnmarge markiert einen deutlichen Kurswechsel in der Xbox-Sparte.

Während Entwicklerteams zuvor vor allem auf kreative Exzellenz und Spielqualität fokussiert waren, ohne konkrete finanzielle Vorgaben erfüllen zu müssen, steht nun ein ambitioniertes Renditeziel im Vordergrund.

Laut S&P-Analyst Neil Barbour liegt diese Marge am oberen Rand dessen, was selbst erfolgreiche Studios in wirtschaftlich starken Jahren erreichen können – ein Wert, der üblicherweise nur von Top-Publishern erzielt wird.

Ein Sprecher von Microsoft sagte dazu: „Wir betrachten das Geschäft als Ganzes und versuchen, Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit in einem vielfältigen Angebot in Einklang zu bringen. Wie bei jedem kreativen Unternehmen bedeutet das manchmal, dass wir schwierige Entscheidungen treffen und die Arbeit an Dingen einstellen müssen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionieren, und Ressourcen auf Projekte verlagern, die besser zu unserer Ausrichtung und unseren Prioritäten passen.“