Microsoft: Lulu Cheng Meservey verteidigt neue Xbox‑CEO

Lulu Cheng Meservey verteidigt neue Xbox‑CEO – „Gebt Asha die Chance, zu zeigen, was sie kann“.

Die frühere Activision‑Blizzard‑Führungskraft Lulu Cheng Meservey meldet sich mit einem ausführlichen Statement zur neuen Xbox‑CEO Asha‑Sharma zu Wort – und setzt ein deutliches Zeichen gegen die Kritik, Sharma habe zu wenig Gaming‑Erfahrung.

Meservey hebt mehrere zentrale Punkte hervor:

Starke erste Worte von Asha Sharma

Sharma habe direkt zu Beginn klare Prioritäten gesetzt:

„Wir werden Risiken eingehen.“

„Wir werden Spiele nicht als statische IP behandeln, die man melkt.“

„Wir werden unser Ökosystem nicht mit seelenlosem KI‑Slop fluten.“

„Games sind und bleiben Kunst.“

Für viele Fans sind das die deutlichsten Aussagen, die eine Xbox‑Führungskraft seit Jahren getroffen hat.

Meservey: Gaming‑Erfahrung ist lernbar – und Skills sind übertragbar

Meservey beschreibt ihren eigenen Einstieg bei Activision Blizzard: Sie kam ohne Gaming‑Hintergrund, musste sich in völlig unterschiedliche Communitys einarbeiten – von Call of Duty bis World of Warcraft – und lernte viel direkt von den Spielern.

Sie betont, dass Fähigkeiten wie Kommunikation, Verhandlung, Kreativität und Führung branchenübergreifend funktionieren. Fehler gehören dazu, aber der Lernprozess sei machbar.

Warum sie an Asha Sharma glaubt

Meservey beschreibt Sharma als smart, effektiv, schnell lernend, ohne Ego und fokussiert auf Ergebnisse.

Sharmas intensives Spielen in kurzer Zeit sei kein „Fake‑Gamer‑Move“, sondern Vorbereitung – ein Versuch, die Community und ihre Produkte ernsthaft zu verstehen.

Appell an die Community

Meservey ruft die Xbox‑Spieler dazu auf, Sharma dieselbe Chance zu geben, die sie selbst damals bekam: „Don’t judge the resume, judge the K/D.“ Ein Satz, der in der Community bereits viral geht.

Sharmas Start sorgt für Diskussionen, aber Meservey setzt einen klaren Kontrapunkt: Erfahrung kann man aufbauen – Haltung, Lernbereitschaft und Führungsstärke bringt man mit.