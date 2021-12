Microsoft: Marcel Kranz wird Gaming Category Lead in der DACH-Region

Ab dem 01.01.2022 verantwortet Marcel Kranz als Gaming Category Lead das Gaming Business für Microsoft in der D/A/CH-Region. Er übernimmt damit das Tätigkeitsfeld von Florian Liewer, der seit dem 15. Oktober 2021 als Xbox EMEA Marketing Director für die gesamte Markenkommunikation rund um Gaming in Europa, Middle East & Africa verantwortlich ist.

„Mit Blick auf den erfolgreichen Launch der neuen Hardware-Generation im letzten Jahr sowie dem stetigen Ausbau unserer Subscription-Services befinden wir uns bei Xbox in einer sehr spannenden Phase. Umso mehr freue ich mich darauf, unsere Produktlösungen zukünftig mit Partnern aus dem lokalen Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenzubringen und gemeinsam mit meinem Team neue Impulse zu setzen“, so Marcel Kranz.