Microsoft: Massive Entlassungen sollen 15 % der Xbox-Sparte betreffen

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Image: Microsoft / Depositphotos

Microsoft Gaming steht laut Bericht vor möglichen umfangreichen Entlassungen in der Gaming-Sparte.

In der Microsoft-Gaming-Sparte könnten laut einem aktuellen Bericht umfangreiche Entlassungen bevorstehen, die rund 15 Prozent der Belegschaft betreffen sollen.

Die Informationen stammen aus einem anonymen Beitrag auf dem Karriere-Forum Blind, in dem sich eine angebliche Quelle aus dem Umfeld von Activision Blizzard zu Wort meldet. Demnach bereitet Microsoft eine Ankündigung von Stellenkürzungen innerhalb der gesamten Gaming-Division vor.

Als möglicher Zeitpunkt für die Bekanntgabe wird entweder der 6. Mai oder der 5. Juni genannt, abhängig von der jeweiligen Datumsnotation. Diese Unklarheit ergibt sich aus der im Beitrag erwähnten Angabe „5/6“.

Der Bericht folgt nur wenige Monate nach der Ernennung von Asha Sharma zur neuen CEO von Microsoft Gaming. Eine Verbindung zwischen der neuen Führung und den angeblichen Maßnahmen wird im Beitrag jedoch nicht konkret hergestellt.

Offizielle Bestätigungen von Microsoft liegen bislang nicht vor. Die Informationen basieren ausschließlich auf unbestätigten Angaben aus anonymen Quellen.

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48 Kommentare Added

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  1. Ash2X 331080 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 18:03 Uhr

    Wenn eine Abteilung irgendwo zwischen 20k und 30k Angestellte hat ist es über die ganzen Studios verteilt garnicht sooo viel.
    Es wurde viel Aufgeblasen und Aufgekauft.
    Ärgerlich ist es mit Sicherheit, aber so richtig effizient wird es aktuell auch nicht sein.

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    • Holy Moly 163344 XP First Star Silber | 21.04.2026 - 18:46 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Prozente sind doch gerade ausgehend von einer großen Zahl immer viel. Da wird ganz schnell mal eine kleine Stadt auf die Straße gesetzt. 🤔🥴✌️

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  3. CodeX 54050 XP Nachwuchsadmin 6+ | 21.04.2026 - 18:18 Uhr

    Microsoft hatte doch erst im Januar Gerüchte über Entlassungen dementiert.
    Wenn die jetzt doch kommen dann hat das so bisschen geschmäckle.

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  4. Flyn-86 1600 XP Beginner Level 1 | 21.04.2026 - 18:24 Uhr

    Naja der gamepass wird ja jetzt billiger…
    Irgendwie müssen die das gesparte Geld ja wieder rein holen

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  7. Ralle89 127865 XP Man-at-Arms Onyx | 21.04.2026 - 19:07 Uhr

    Denke das werden auch nicht die letzten sein ist ja fast schon Standard in der heutigen Zeit

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  8. Drakeline6 210095 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.04.2026 - 19:56 Uhr

    Was ist denn heute los?
    Zuerst 2 Versprechen brechen und dann massive Kündigungen vorhaben… schon wieder?
    Schätze mal die Ankündigung kommt im Juni damit die Show die Wogen glättet.

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  10. buimui 458650 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.04.2026 - 21:07 Uhr

    Das wird nicht das Ende der Anpassungen sein. Leider entwickelt sich die ganze Branche weiterhin in Gewinnoptimierung und Einsparungen. Der normale Arbeiter ist immer der, der es ausbaden muss.

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