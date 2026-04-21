Microsoft: Massive Entlassungen sollen 15 % der Xbox-Sparte betreffen

Microsoft Gaming steht laut Bericht vor möglichen umfangreichen Entlassungen in der Gaming-Sparte.

In der Microsoft-Gaming-Sparte könnten laut einem aktuellen Bericht umfangreiche Entlassungen bevorstehen, die rund 15 Prozent der Belegschaft betreffen sollen.

Die Informationen stammen aus einem anonymen Beitrag auf dem Karriere-Forum Blind, in dem sich eine angebliche Quelle aus dem Umfeld von Activision Blizzard zu Wort meldet. Demnach bereitet Microsoft eine Ankündigung von Stellenkürzungen innerhalb der gesamten Gaming-Division vor.

Als möglicher Zeitpunkt für die Bekanntgabe wird entweder der 6. Mai oder der 5. Juni genannt, abhängig von der jeweiligen Datumsnotation. Diese Unklarheit ergibt sich aus der im Beitrag erwähnten Angabe „5/6“.

Der Bericht folgt nur wenige Monate nach der Ernennung von Asha Sharma zur neuen CEO von Microsoft Gaming. Eine Verbindung zwischen der neuen Führung und den angeblichen Maßnahmen wird im Beitrag jedoch nicht konkret hergestellt.

Offizielle Bestätigungen von Microsoft liegen bislang nicht vor. Die Informationen basieren ausschließlich auf unbestätigten Angaben aus anonymen Quellen.