Microsoft: Massive Entlassungen sollen 15 % der Xbox-Sparte betreffen

In der Microsoft-Gaming-Sparte könnten laut einem aktuellen Bericht umfangreiche Entlassungen bevorstehen, die rund 15 Prozent der Belegschaft betreffen sollen.
Die Informationen stammen aus einem anonymen Beitrag auf dem Karriere-Forum Blind, in dem sich eine angebliche Quelle aus dem Umfeld von Activision Blizzard zu Wort meldet. Demnach bereitet Microsoft eine Ankündigung von Stellenkürzungen innerhalb der gesamten Gaming-Division vor.
Als möglicher Zeitpunkt für die Bekanntgabe wird entweder der 6. Mai oder der 5. Juni genannt, abhängig von der jeweiligen Datumsnotation. Diese Unklarheit ergibt sich aus der im Beitrag erwähnten Angabe „5/6“.
Der Bericht folgt nur wenige Monate nach der Ernennung von Asha Sharma zur neuen CEO von Microsoft Gaming. Eine Verbindung zwischen der neuen Führung und den angeblichen Maßnahmen wird im Beitrag jedoch nicht konkret hergestellt.
Offizielle Bestätigungen von Microsoft liegen bislang nicht vor. Die Informationen basieren ausschließlich auf unbestätigten Angaben aus anonymen Quellen.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn eine Abteilung irgendwo zwischen 20k und 30k Angestellte hat ist es über die ganzen Studios verteilt garnicht sooo viel.
Es wurde viel Aufgeblasen und Aufgekauft.
Ärgerlich ist es mit Sicherheit, aber so richtig effizient wird es aktuell auch nicht sein.
Prozente sind doch gerade ausgehend von einer großen Zahl immer viel. Da wird ganz schnell mal eine kleine Stadt auf die Straße gesetzt. 🤔🥴✌️
Prozent kann ganz schön tückisch 😅
Es arbeitet ja auch eine kleine Stadt für sie.
Anonyme quellen ? Von Sony 🤣
Microsoft hatte doch erst im Januar Gerüchte über Entlassungen dementiert.
Wenn die jetzt doch kommen dann hat das so bisschen geschmäckle.
Naja der gamepass wird ja jetzt billiger…
Irgendwie müssen die das gesparte Geld ja wieder rein holen
Schon vorstellbar in der aktuellen Lage
Wird wohl leider immer mehr werden, auch wenn einige hier das anders sehen…
Wenn das stimmen sollte, dann wird da wohl KI ihren Anteil daran haben.
Das auf jedenfall.
Nicht unbedingt.
Heute sollte ja noch ne news kommen die ich so auch nicht erwartet hätte.
Die Zeit wird es zeigen.
Denke das werden auch nicht die letzten sein ist ja fast schon Standard in der heutigen Zeit
Was ist denn heute los?
Zuerst 2 Versprechen brechen und dann massive Kündigungen vorhaben… schon wieder?
Schätze mal die Ankündigung kommt im Juni damit die Show die Wogen glättet.
Werden bestimmt durch Sharmas KI ersetzt…
Das wird nicht das Ende der Anpassungen sein. Leider entwickelt sich die ganze Branche weiterhin in Gewinnoptimierung und Einsparungen. Der normale Arbeiter ist immer der, der es ausbaden muss.