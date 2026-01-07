Microsoft: Mega‑Kahlschlag bringt bis zu 22.000 Stellen in Gefahr – Gerücht

Microsoft plant angeblich einen Mega‑Kahlschlag, bei dem bis zu 22.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten.

Im Januar 2026 sollen bei Microsoft weltweit zwischen 11.000 und 22.000 Stellen wegfallen, was rund 5 bis 10 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Die dritte Januarwoche gilt als geplanter Zeitraum für die Umsetzung.

Hinweise aus dem Unternehmen deuten darauf hin, dass besonders die Azure‑Cloud‑Teams, die Xbox‑Einheit und der globale Vertrieb betroffen sein könnten. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor.

Parallel dazu verschiebt Microsoft seine finanziellen Prioritäten deutlich in Richtung KI‑Infrastruktur. Allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erreichten die Investitionen 34,9 Milliarden Dollar, und für das Gesamtjahr werden über 80 Milliarden Dollar erwartet.

Der Großteil der Investitionen fließt in Rechenzentren, Chips und KI‑Werkzeuge, wodurch sich die Kostenstruktur spürbar verändert. Analysten gehen davon aus, dass Mittel aus dem Personalbereich zunehmend in langfristige Technologieprojekte umgeleitet werden, was insbesondere für mittlere Managementebenen und ältere Produktteams ein höheres Risiko bedeutet.

Während Microsoft bereits 2025 mehr als 15.000 Stellen gestrichen hat, bleiben Rollen im Bereich KI‑Forschung und zentrale Cloud‑Arbeit vergleichsweise stabil. Diese Entwicklung unterstreicht das Ziel des Konzerns, seine Position im globalen KI‑Wettlauf zu sichern. Auch die Xbox‑Sparte wird in diesem Kontext erneut genannt, da sie Teil der umfassenden Neuausrichtung ist und damit stärker in den Fokus möglicher Anpassungen rückt.