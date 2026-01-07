Microsoft: Mega‑Kahlschlag bringt bis zu 22.000 Stellen in Gefahr – Gerücht

Im Januar 2026 sollen bei Microsoft weltweit zwischen 11.000 und 22.000 Stellen wegfallen, was rund 5 bis 10 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Die dritte Januarwoche gilt als geplanter Zeitraum für die Umsetzung.
Hinweise aus dem Unternehmen deuten darauf hin, dass besonders die Azure‑Cloud‑Teams, die Xbox‑Einheit und der globale Vertrieb betroffen sein könnten. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor.
Parallel dazu verschiebt Microsoft seine finanziellen Prioritäten deutlich in Richtung KI‑Infrastruktur. Allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erreichten die Investitionen 34,9 Milliarden Dollar, und für das Gesamtjahr werden über 80 Milliarden Dollar erwartet.
Der Großteil der Investitionen fließt in Rechenzentren, Chips und KI‑Werkzeuge, wodurch sich die Kostenstruktur spürbar verändert. Analysten gehen davon aus, dass Mittel aus dem Personalbereich zunehmend in langfristige Technologieprojekte umgeleitet werden, was insbesondere für mittlere Managementebenen und ältere Produktteams ein höheres Risiko bedeutet.
Während Microsoft bereits 2025 mehr als 15.000 Stellen gestrichen hat, bleiben Rollen im Bereich KI‑Forschung und zentrale Cloud‑Arbeit vergleichsweise stabil. Diese Entwicklung unterstreicht das Ziel des Konzerns, seine Position im globalen KI‑Wettlauf zu sichern. Auch die Xbox‑Sparte wird in diesem Kontext erneut genannt, da sie Teil der umfassenden Neuausrichtung ist und damit stärker in den Fokus möglicher Anpassungen rückt.
hahaha….hoffe manchmal echt die ganze Konzerne gehen irgendwann mal pleite. Schöne Techkrise dank KI oder so wäre mal was 😀
Oder Stromausfall, siehe aktuell Berlin. Ohne Strom geht nichts. Habe irgendwo gelesen, weiß nicht mehr wo, das die Techkonzerne den Energiebedarf schwer halten können. Wenn es zusammenbricht dann hilft auch keine KI.
Grundsätzlich wäre es gut, etwas schlanker zu werden, aber es muss richtig gemacht werden. Daran glaube ich irgendwie nicht.
Und sollte was dran sein, ist es für die Betroffenen – auch wenn es eine Chance darstellt – am Anfang natürlich immer beschissen.
Alle Jahre wieder….!!
Diese Seite nutzt doch KI um sowas zu analysieren. Ob es am Ende so kommt wird es sich zeigen. Ich denke schon das es noch Entlassungen geben wird. Ob in dieser Höhe wie angegeben puuh, wäre schon krass.
Traurig wie viele Stellen aufgrund von KI Investitionen wegfallen
Das kann passieren.
Bei Microsoft arbeiten aktuell 230.000 Menschen.
KI wird in sehr sehr vielen Branchen zu großflächigen Entlassungen führen. Gerade im administrativen Bereich. 11.000 – 22.000 Menschen werden sich wahrscheinlich auch bei MS einen neuen Job suchen müssen. Das ist der Lauf der Dinge.
Ich persönlich nutze KI gar nicht und kann dem nichts abgewinnen. Denke aber das das so passieren wird. Vielelicht nicht in der Höhe, aber es wird passieren.
Falls es so kommt, wird uns die Microsoft Defence Force hier zum Glück darüber informieren warum das mal wieder alles richtig und wichtig ist 🤪
Besonders wenn es die Xbox Abteilung wieder trifft. Sind Marktführer etc. und können sich das erlauben 🤣 500 Mio MAUs und so