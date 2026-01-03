Microsoft: Microsoft‑Chef Satya Nadella fordert: Hört auf, KI „schlampig“ zu nennen

Microsoft‑CEO Satya Nadella hat in einem neuen Blogpost auf seiner Website snscratchpad seine Sicht auf den aktuellen Stand der KI‑Entwicklung geteilt. Er beschreibt 2026 als ein weiteres, aber diesmal besonders entscheidendes Jahr für künstliche Intelligenz.

Laut Nadella befindet sich die Branche an einem Punkt, an dem die anfängliche Entdeckungsphase hinter uns liegt und KI nun in eine Phase der breiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verbreitung eintritt.

Er betont, dass wir beginnen, klarer zwischen „Spektakel“ und „Substanz“ zu unterscheiden – also zwischen beeindruckenden Demos und echter, nachhaltiger Wirkung.

Gleichzeitig warnt er, dass wir uns trotz aller Fortschritte noch immer am Anfang eines langen Marathons befinden. Die Fähigkeiten der Modelle wachsen schneller als unsere Fähigkeit, sie sinnvoll und verantwortungsvoll in der realen Welt einzusetzen. Dieses Ungleichgewicht bezeichnet er als „Model Overhang“.

Ein zentraler Punkt seines Blogposts ist die Forderung, die oft polemische Debatte rund um „AI Slop“ hinter sich zu lassen. Nadella argumentiert, dass wir eine neue Art von „Theory of Mind“ brauchen – ein Verständnis dafür, wie Menschen mit KI‑gestützten kognitiven Werkzeugen interagieren und wie diese Tools unsere Kommunikation, Kreativität und Zusammenarbeit verändern.

„Ein neues Konzept, das ‚Fahrräder für den Geist‘ weiterentwickelt, sodass wir KI immer als Gerüst für menschliches Potenzial und nicht als Ersatz betrachten.“ „Was zählt, ist nicht die Leistungsfähigkeit eines bestimmten Modells, sondern wie Menschen es einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir müssen über die Argumente von ‚Slop versus Sophistication‘ hinausgehen und ein neues Gleichgewicht in Bezug auf unsere ‚Theorie des Geistes‘ entwickeln, die berücksichtigt, dass Menschen mit diesen neuen kognitiven Verstärkerwerkzeugen ausgestattet sind, wenn wir miteinander in Beziehung treten. Das ist die Frage des Produktdesigns, die wir diskutieren und beantworten müssen.“ „Wenn es darum geht, KI für reale Auswirkungen einzusetzen, werden wir uns von Modellen zu Systemen weiterentwickeln. Wir haben viel darüber gelernt, wie wir sowohl die exponentiellen Fähigkeiten von Modellen weiter nutzen als auch ihre ‚zerklüfteten‘ Kanten berücksichtigen können. Wir treten nun in eine Phase ein, in der wir umfangreiche Gerüste aufbauen, die mehrere Modelle und Agenten koordinieren, Speicher und Berechtigungen berücksichtigen und eine umfangreiche und sichere ‚Nutzung von Tools‘ ermöglichen.“ „Dies ist die technische Raffinesse, die wir weiter ausbauen müssen, um den Wert der KI in der realen Welt zu nutzen.“ „Und schließlich müssen wir bewusste Entscheidungen darüber treffen, wie wir diese Technologie als Lösung für die Herausforderungen der Menschen und unseres Planeten weltweit verbreiten wollen. Damit KI gesellschaftliche Akzeptanz findet, muss sie einen realen Einfluss haben. Die Entscheidungen, die wir darüber treffen, wo wir unsere knappen Energie-, Rechen- und Talentressourcen einsetzen, werden von Bedeutung sein. Dies ist das soziotechnische Thema, über das wir einen Konsens erzielen müssen.“