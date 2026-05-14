Microsoft: Milliarden-Rechenzentrum in Kenia vorerst gestoppt

Ein geplantes Großrechenzentrum von Microsoft in Kenia steht vor erheblichen Verzögerungen, nachdem Verhandlungen mit der Regierung über finanzielle Rahmenbedingungen ins Stocken geraten sind. Das Projekt gilt als eines der ambitioniertesten Infrastrukturvorhaben für digitale Technologien in Ostafrika.

Im Zentrum des Konflikts stehen laut Berichten unterschiedliche Vorstellungen über langfristige Zahlungszusagen. Microsoft und seine Partner hatten gefordert, dass die kenianische Regierung feste jährliche Abnahmen von Rechenkapazitäten garantiert, was offenbar nicht zugesichert werden konnte.

Das Projekt wurde ursprünglich als Meilenstein für die digitale Entwicklung des Landes positioniert. Microsoft-Präsident Brad Smith bezeichnete es als potenziell wichtigsten Schritt zur Verbesserung der technologischen Infrastruktur in Kenia.

Geplant war ein Rechenzentrum in Olkaria, das auf Geothermie setzen sollte. Diese Energiequelle deckt bereits rund 40 Prozent des nationalen Strombedarfs und gilt als stabile Grundlage für den Betrieb großer Rechenanlagen. Die erste Bauphase war mit rund einer Milliarde US-Dollar veranschlagt.

Allerdings stellt die Energieversorgung eine zentrale Herausforderung dar. Kenias derzeitige Gesamtkapazität liegt bei etwa 3.000 Megawatt, während das geplante Rechenzentrum langfristig bis zu ein Gigawatt benötigen könnte. Präsident William Ruto machte deutlich, dass eine solche Anlage aktuell enorme Auswirkungen auf die nationale Stromverteilung hätte.

Trotz der Schwierigkeiten gelten die Gespräche nicht als gescheitert. Vertreter des Informationsministeriums betonen, dass das Projekt weiterhin verfolgt werde, jedoch strukturelle Anpassungen erforderlich seien.

Microsoft treibt parallel weltweit den Ausbau seiner Rechenzentren voran und erweitert die Kapazitäten im Zuge steigender Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten kontinuierlich. Die Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstreicht zudem die strategische Bedeutung internationaler Kooperationen.