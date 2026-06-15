Microsoft: MS-Präsident sieht KI-Kritik als Weckruf für die Tech-Branche

Die wachsende Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz unter Studenten sollte nach Ansicht von Microsoft-Präsident Brad Smith von der Technologiebranche ernst genommen werden. Er bezeichnete die jüngste Gegenreaktion auf KI als einen „starken Weckruf“ für Unternehmen, die an der Entwicklung entsprechender Technologien arbeiten.
Dabei gehe es jungen Menschen nicht grundsätzlich um eine Ablehnung von KI. Vielmehr würden viele Studenten befürchten, dass ihre zukünftigen Arbeitsplätze durch die Technologie ersetzt werden könnten.
Smith richtete in diesem Zusammenhang deutliche Worte an Teile der Tech-Branche. Wer eine Zukunft anstrebe, in der Computer Arbeitsplätze ersetzen und künstliche Intelligenz leistungsfähiger als Menschen werde, erhalte von der nächsten Generation eine klare Antwort: „Nicht so schnell.“
Der Microsoft-Präsident betonte außerdem, dass Hochschulabsolventen der Branche eine wichtige Botschaft übermitteln würden. Ihrer Ansicht nach sollte KI dazu genutzt werden, Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und produktiver zu machen – nicht, um sie vollständig zu ersetzen.
Die Aussagen spiegeln eine zunehmend geführte Debatte über die Rolle von KI in der Arbeitswelt wider.
Während Unternehmen auf Effizienzsteigerungen und Automatisierung setzen, wächst zugleich die Sorge, welche Auswirkungen die Technologie langfristig auf Beschäftigung und Karrierechancen haben könnte.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die selbe Leier immer und immer wieder.
Zu Anfang der Industrialisierung gabs das Thema auch schon und die Menschen arbeiten immer noch.
Da schreit die Hausfrau sie braucht nen Wischautomaten weil das ja so viel Arbeit ist die Fenster zu putzen und kaum ist der da schreit der Fensterputzer sein Job wäre in Gefahr weil ja Wischroboter die Arbeit viel billiger machen würden als er. Der Arbeitgeber vom Fensterputzer freut sich weil er jetzt viel mehr verdienen kann und schon haben wir das Problem das keines sein müsste.
Die KI und die theoretische Ersetzung des Menschen an sich ist nicht das Problem. Das Problem besteht darin das durch diese Ersetzung sich nicht alles ändert ändert was sich ändern könnte.
Nehmen wir halt mal Spiele.
Wir haben jetzt massig Computer, Büroräume, Programmiere, Putzkräfte und was ich noch alles was alles bezahlt werden muss um ein Spiel zu entwickeln.
Am Ende landen wir dann nach 5 Jahren meinetwegen bei 200 Millionen.
Macht das die KI ohne einen einzigen Menschen würde man wahrscheinlich nicht mal bei 2 Millionen landen.
Man müsste also mit dem Spiel nicht mehr 200 Millionen verdienen sondern nur noch 2 Millionen um +-0 dabei rauszugehen und damit könnte man es anstatt für 80.- für 8.- verkaufen. Würde bedeuten das die Spieler weniger Geld brauchen um es sich Leisten zu können und wenn sie weniger brauchen würde es auch im Umkehrschluss reichen wenn sie weniger haben.
Und das gilt für alle Bereiche wenn man es denn so händeln würde.
Was aber eben nicht gemacht wird.
Der Mensch sieht also erstmal nur „ich hab weniger“ und „weniger ist schlecht“ und damit hört alles sofort auf.
Aber muss alles immer nur negativ gesehen werden?
Nehmen wir doch mal die großen Megacitys in China. Du hast überall Kameras, du wirst jede Millisekunde des Lebens überwacht. Das einzige was der Mensch aber sieht ist genau das. Du wirst jede Millisekunde deines Lebens überwacht.
Das du aber mal eben dein Auto ganz offen an der Straße stehen lassen kannst, deine Einkäufe in die Wohnung tragen und wenn du wieder unten bist immer noch alles im Auto ist und das Auto auch noch da steht wird dabei vollkommen ignoriert.
Weil, du wirst ja jede Millisekunde deines Lebens überwacht.
Das Problem ist nicht die Sache an sich. Das Problem ist wie man die Sache selbst auffasst und annimmt.
Also ist rund um die Uhr Überwachung etwas positives? Echt jetzt?
Bei sensiblen Plätzen wie Flughäfen, Bahnhöfen etc. kann ich es verstehen, aber jeder Winkel einer Stadt, nur weil die Obrigkeit einen Aufstand des eigenen Volkes fürchtet? (DDR, China, Nordkorea, Russland,..)
Wie wäre es mit freien Wahlen, auf die Wünsche des Volkes hören, in Bildung und Integration ausreichend investieren).
Jede neue Entwicklung muss auch kritisch hinterfragt werden dürfen, denn es muss irgendwelche Regeln und Gesetze für die Anwendung von KI geben.
Was darf diese Technologie alles und wo greift sie in die Grundrechte des Menschen ein?
Wo sind die Grenzen und wer überwacht sie?
Es kommt drauf an wie man etwas betrachtet und nicht nur das Schlechte als Maßstab nimmt.
Und genau nichts anderes tust du und die meisten anderen auch.
An sensiblem Plätzen ist es ok aber an der Straßenecke nicht? Die alte Oma die vor den Zug geschmissen wird muss beschützt werden, aber die Frau die in der Gasse nebenan vergewaltigt wird hätte ja nicht in die Gasse gehen müssen?
Gleiches auch in deiner Sichtweise das man ja das Volk fürchtet und es deswegen überwachen muss?
Und was wäre wenn jeder Meter mit Kameras bepflastert wäre, alles aufgenommen würde und ….
… und genau dann fängt die typische Denkweise an.
Du seihst die Überwachung, das jemand dich beobachtet, das jemand das was du tust zu deinem Nachteil anwenden könnte.
Aber was tust du denn was man dir zum Nachteil auslegen könnte? Du sagst xy ist Schieße? Direkt Anzeige? Du gehst bei rot über die Ampel und bekommst direkt n Strafzettel? Naja, richtig so in 2. Fall. Deswegen gibts Ampeln.
Man kann es aber auch so einsetzen das eben diese Überwachung zwar an sich passiert, aber eben nur dann kontrolliert wird wenn es einen Grund dafür gibt.
Bei Rot über die Ampel latschen kann ne KI entscheiden ob du das getan hast oder nicht und irgendwelche Menschen können es kontrollieren wenn du dich dagegen beschwerst das du es nicht getan hättest.
Du hast Angst das deine Frau nackt im Badezimmer von irgendjemanden beobachtet wird? Ich glaube kaum das sich die KI dann einen von der Palme wedelt.
Die Frau nebenan aber die gerade von ihren Kerl einen in die Fresse bekommt weil sie nicht schnell genug das Bier ausm Kühlschrank geholt hat würde das sicherlich anders sehen mit der Überwachung.
Was man aber nur sieht sind eben die Nachteile. Und trotzdem wird alles, wenn man denn mal etwas unternimmt direkt so übertrieben das es nicht mal Zielführend ist und das wiederum wird einfach akzeptiert.
Nicht das Ding an sich ist das Problem, sondern wie man das Ding benutzt.
Es kommt drauf an wie man etwas betrachtet und nicht nur das Schlechte als Maßstab nimmt.
Und genau nichts anderes tust du und die meisten anderen auch.
Persönliche Anschuldigungen kannst du gern stecken lassen, denn du selber hast dich mit deiner Meinung aufs Abstehgleis gestellt.
Regeln und Gesetze für die Anwendung von KI müssen nun mal sein und am besten wären international gleiche Regeln! Das ist keine Panikmache sondern essentiell.
Zu dem Punkt gibt es keine Diskussion.
Bei der KI gibt es noch viele weitere spannende Fragen, die noch ungeklärt sind.
Darf die KI unerlaubt Kundendaten sammeln?
Darf sie sie weiterverwerten/ auswerten?
Auch ohne Zustimmung des Kunden?
Was darfst du in einer AGB diesbezüglich einem Kunden „aufzwingen.“
Dürfen Schauspieler zu Verträgen gedrängt werden, dass das Studio bei dem sie unter Vertrag sind, dazu berechtigt bei ihrem Tod Aussehen und Stimme weiterzuverwenden?
Wie schützt man Synchronsprecher und Drehbuchautoren davor, dass sie nicht einfach durch KI ersetzt werden?
Welche Strafen gibt es bei Missbrauch diese Technologie und wer bestraft?
Wird man sich auf internationale Regeln für KI einig, oder gibt es nationale?
Ausserdem ist die europäische Abhängigkeit von amerikanischer IT Unternehmen ein grosses Problem.
Eigentlich gibt es im Fall von Videospielen nur zwei Wege:
1) Entwickler finden einen Weg KI im Hintergrund zu nutzen um viele Nebenaufgaben zu erledigen.
Möglicherweise verlieren eine Handvoll Leute in dem Prozess ihren Job, aber daher es kein Wunderwerk ist werden andere immernoch gebraucht.
2) Spiele brauchen noch mehr Zeit und Entwickler, Spiele werden teurer, lohnen sich nicht mehr, es wird nicht nicht mehr investiert und die Entwickler gehen pleite.
Es ist tatsächlich so einfach – natürlich gibt es Einhörner die erfolgreich sind. Aber wenn die Einhörner 8-10 massive Fehlschläge auffangen müssen geht es nicht lange gut.
Die Situation war in den letzten Konsolengeneration extrem und nahm schon mit jeder massiv zu.
Natürlich wollen die Investoren Geld verdienen, das steht außer Frage. Aber niemand investiert wenn zu 99% fest steht die Investition zu verlieren.
Diese romantische Vorstellung von Videospielentwicklung wäre eigentlich mal ein interessantes Studienthema. Viele sehnen sich nach der Zeit in der Entwickler noch richtig mies bezahlt wurden und Visionäre in den Büros schliefen um das beste Produkt abzuliefern.
Das die meisten dieser alten „Helden“ kaum schaffen 65 zu werden ist ja nur ein kleines Detail welches nicht so wichtig ist.
Das sie es aus „Passion“ gemacht haben auch sehr romantisch, aber die Option war bei Misserfolg und nicht genug unbezahlten Überstunden gefeuert zu werden.
Aber gut, sollen sie nicht alle Tools nutzen die Ihnen zur Verfügung stehen. Am besten auch keine Fremdhersteller-Engines mit einer Asset-Library, keine Auslagerung in Billiglohnländer… Alles weg. Wird bestimmt super 👍
KI ist dann eine gute Sache wenn es allen hilft, nicht nur einigen wenigen die dadurch Reichtum und Macht anhäufen.
Man kann obsolete Teile der Industrie und Wirtschaft nicht auf ewig schützen, indem man den Fortschritt künstlich aufhält. Der Mensch wird immer noch genug gebraucht, aber an einigen Stellen eben nicht mehr. Darauf müssen wir uns einstellen und müssen uns umstellen. Es kann durchaus der Tag kommen, an dem KI und Robotik den Mensch obsolet machen – aber das würde auch gleichzeitig die erwerbslose Grundversorgung implizieren. Theoretisch reden wir hier vom Utopia aus Star Trek, auch wenn ich uns das (noch!) nicht zutraue.
Mit dem Unterschied, dass in Star Trek Geld abgeschafft wurde und Weltfrieden herrscht. Sehr utopisch…
Wo Menschen nicht ersetzt werden müssen, sollen sie auch nicht ersetzt werden. Deswegen: gut so.
Dabei gehe es jungen Menschen nicht grundsätzlich um eine Ablehnung von KI. Vielmehr würden viele Studenten befürchten, dass ihre zukünftigen Arbeitsplätze durch die Technologie ersetzt werden könnten.
– das feiere ich. Ich kann aus erster Hand bestätigen, dass viele IT Absolventen von morgen ihren Abschluss ohne KI nicht geschafft hätten und KI sogar zum lösen von Klausuren verwenden.^^
Die Klausuraufsichten sind halt in Deutschland leider überwiegend pensionierte Lehrer die nicht mehr genau hinschauen oder einfach nicht blicken wenn gemogelt wird.