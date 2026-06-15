Microsoft: MS-Präsident sieht KI-Kritik als Weckruf für die Tech-Branche

Microsoft-Präsident nennt die Angst vor KI-Jobverlusten einen wichtigen Weckruf für die Branche.

Die wachsende Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz unter Studenten sollte nach Ansicht von Microsoft-Präsident Brad Smith von der Technologiebranche ernst genommen werden. Er bezeichnete die jüngste Gegenreaktion auf KI als einen „starken Weckruf“ für Unternehmen, die an der Entwicklung entsprechender Technologien arbeiten.

Dabei gehe es jungen Menschen nicht grundsätzlich um eine Ablehnung von KI. Vielmehr würden viele Studenten befürchten, dass ihre zukünftigen Arbeitsplätze durch die Technologie ersetzt werden könnten.

Smith richtete in diesem Zusammenhang deutliche Worte an Teile der Tech-Branche. Wer eine Zukunft anstrebe, in der Computer Arbeitsplätze ersetzen und künstliche Intelligenz leistungsfähiger als Menschen werde, erhalte von der nächsten Generation eine klare Antwort: „Nicht so schnell.“

Der Microsoft-Präsident betonte außerdem, dass Hochschulabsolventen der Branche eine wichtige Botschaft übermitteln würden. Ihrer Ansicht nach sollte KI dazu genutzt werden, Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und produktiver zu machen – nicht, um sie vollständig zu ersetzen.

Die Aussagen spiegeln eine zunehmend geführte Debatte über die Rolle von KI in der Arbeitswelt wider.

Während Unternehmen auf Effizienzsteigerungen und Automatisierung setzen, wächst zugleich die Sorge, welche Auswirkungen die Technologie langfristig auf Beschäftigung und Karrierechancen haben könnte.