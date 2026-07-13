Microsoft: Nach gesperrtem Konto – Spieler gewinnt vor Gericht und bekommt Zugriff auf seine digitale Sammlung zurück

Ein brasilianischer Xbox-Spieler gewinnt eine Klage gegen Microsoft und erhält seine digitale Spielebibliothek zurück.

Ein brasilianischer Xbox-Spieler hat vor Gericht gegen Microsoft gewonnen, nachdem sein Konto gesperrt wurde und er dadurch den Zugriff auf seine digitale Spielebibliothek verlor. Das Gericht entschied zugunsten des Nutzers und verpflichtete Microsoft dazu, den Zugang wiederherzustellen.

Der Fall wurde vom Nutzer Ordo_Liberal über soziale Netzwerke öffentlich gemacht. Nach eigenen Angaben wurde sein Xbox-Konto blockiert, wodurch er nicht mehr auf die über Jahre gekauften digitalen Spiele zugreifen konnte.

Microsoft sollte Konto angeblich nicht wieder freischalten

Laut den Angaben des Spielers erklärte der Xbox-Support zunächst, dass das Konto möglicherweise gehackt worden sei. Trotz aktivierter Sicherheitsmaßnahmen habe Microsoft den Zugriff jedoch nicht wiederhergestellt.

Besonders problematisch war laut dem Nutzer die Aussage, dass er seine digitalen Spiele erneut kaufen müsse, sollte er weiterhin Zugriff auf die Inhalte erhalten wollen.

Daraufhin entschied sich Ordo_Liberal, rechtliche Schritte einzuleiten und reichte mit Unterstützung eines Anwalts in Brasilien eine Klage gegen Microsoft ein.

Gericht entscheidet zugunsten des Xbox-Spielers

Am 11. Juli wurde bekannt, dass das Gericht dem Spieler recht gab. Microsoft wurde dazu verpflichtet, das Konto wieder freizuschalten und den Zugriff auf die digitale Spielebibliothek erneut zu ermöglichen.

Zusätzlich wurde dem Nutzer eine Entschädigung in Höhe von 400 US-Dollar zugesprochen.

Sollte Microsoft der gerichtlichen Entscheidung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkommen, kann sich die Zahlung durch eine zusätzliche Strafe erhöhen.

Digitale Spielebibliotheken bleiben ein Streitpunkt

Der Fall zeigt erneut, welche Fragen rund um digitale Käufe und Eigentumsrechte entstehen können. Während Spieler oft hunderte Spiele, Erweiterungen und virtuelle Inhalte über Jahre hinweg sammeln, besitzen sie häufig keinen klassischen Besitz an den einzelnen Produkten, sondern lediglich eine Nutzungslizenz.

Das Urteil aus Brasilien könnte daher auch über den Einzelfall hinaus interessant sein. Es zeigt, dass Verbraucherrechte eine wichtige Rolle spielen können, wenn der Zugriff auf digitale Inhalte verloren geht.