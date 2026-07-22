Microsoft: Nach Xbox-Entlassungen – Gewerkschaft reicht Beschwerde ein

Microsoft sieht sich nach den umfangreichen Entlassungen im Xbox-Geschäft mit neuen Vorwürfen konfrontiert.

Die Gewerkschaften Communications Workers of America (CWA) und CWA Canada haben Beschwerde eingereicht und werfen dem Unternehmen unfaire Arbeitspraktiken vor.

Nach Angaben der Gewerkschaften soll Microsoft Mitarbeiter bei Xbox, ZeniMax Media, id Software und Bethesda Game Studios entlassen haben, ohne die anerkannten Arbeitnehmervertretungen rechtzeitig zu informieren oder die gesetzlich vorgeschriebenen Gespräche im Rahmen laufender Tarifverhandlungen zu führen. In der Beschwerde werden unter anderem Vertragsverletzungen, mangelnde Informationsweitergabe, fehlende Verhandlungen sowie weitere Verstöße gegen Arbeitsrechte angeführt.

Microsoft weist die Vorwürfe zurück und erklärte, man respektiere das Recht der Beschäftigten, ihre Stimme zu erheben. Zudem habe das Unternehmen bereits Kontakt mit der Gewerkschaft aufgenommen, um Gespräche über die Auswirkungen der Entlassungen zu führen. Gleichzeitig betont Microsoft, die betroffenen Mitarbeiter während des Übergangs unterstützen und das Unternehmen langfristig stärken zu wollen.

Die neuen Vorwürfe folgen auf die Anfang Juli bekannt gegebenen Stellenstreichungen bei Xbox, von denen rund 3.200 Beschäftigte betroffen waren. Bereits zuvor hatten Mitarbeiter von Bethesda Game Studios im Zusammenhang mit den Entlassungen Arbeitskampfmaßnahmen eingeleitet.