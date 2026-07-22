Microsoft: Nach Xbox-Entlassungen – Gewerkschaft reicht Beschwerde ein

Microsoft sieht sich nach den umfangreichen Entlassungen im Xbox-Geschäft mit neuen Vorwürfen konfrontiert.
Die Gewerkschaften Communications Workers of America (CWA) und CWA Canada haben Beschwerde eingereicht und werfen dem Unternehmen unfaire Arbeitspraktiken vor.
Nach Angaben der Gewerkschaften soll Microsoft Mitarbeiter bei Xbox, ZeniMax Media, id Software und Bethesda Game Studios entlassen haben, ohne die anerkannten Arbeitnehmervertretungen rechtzeitig zu informieren oder die gesetzlich vorgeschriebenen Gespräche im Rahmen laufender Tarifverhandlungen zu führen. In der Beschwerde werden unter anderem Vertragsverletzungen, mangelnde Informationsweitergabe, fehlende Verhandlungen sowie weitere Verstöße gegen Arbeitsrechte angeführt.
Microsoft weist die Vorwürfe zurück und erklärte, man respektiere das Recht der Beschäftigten, ihre Stimme zu erheben. Zudem habe das Unternehmen bereits Kontakt mit der Gewerkschaft aufgenommen, um Gespräche über die Auswirkungen der Entlassungen zu führen. Gleichzeitig betont Microsoft, die betroffenen Mitarbeiter während des Übergangs unterstützen und das Unternehmen langfristig stärken zu wollen.
Die neuen Vorwürfe folgen auf die Anfang Juli bekannt gegebenen Stellenstreichungen bei Xbox, von denen rund 3.200 Beschäftigte betroffen waren. Bereits zuvor hatten Mitarbeiter von Bethesda Game Studios im Zusammenhang mit den Entlassungen Arbeitskampfmaßnahmen eingeleitet.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn man ehrlich ist wurden wahrscheinlich auch sehr viele Mitarbeiter zurecht entlassen.🤷
Was ich nicht gut finde ist die Staffelung der Kündigungen, jetzt habe wir mal 1600 Leute entlassen und weitere 1600 werden noch entlassen bis ende des Jahres.
Also Quasi mach schön brav Überstunden machen und halt die Klappe sonst bis du als nächstes dran.
Wer am besten in den Arsch kriechen kann, gewinnt
Richtig so Mal überprüfen alles ob es rechtens ist 👍
Gut so, dafür sind die Gewerkschaften ja da, um ein Gegengewicht zum Wohle der Arbeiter zu stellen. Viel Erfolg🙏🏻
Sony ist Schuld
Richtig erkannt. Die sind an allem schuld, muss ja auch immer einen Schuldigen geben 😜