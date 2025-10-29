Microsoft: Nadella: Wollen mit Spielen überall präsent sein

Als größter Publisher will Microsoft seine Spiele auf alle Plattformen bringen und überall präsent sein, sagt CEO Nadella.

Microsoft beteiligt sich schon längst nicht mehr an einem Konsolenkrieg. Der Softwareriese will seine Spiele einfach nur verkaufen – und zwar auf allen Plattformen. Das jüngste Beispiel am vergangenen Wochenende zeigte dies deutlich, als man das Remake Halo: Campaign Evolved auch für die PlayStation 5 ankündigte.

CEO Satya Nadella bekräftigte diesen Kurs als Entwickler und Publisher von Videospielen in einem Gespräch mit TBPN. Man sprach über Themen wie OpenAI, aber auch das Geschäft mit der Gamingsparte bleib nicht unerwähnt.

Die wichtigste Aussage von Nadella war, dass man als jetzt größter Publisher auf jeder Plattform präsent sein will.

Nadella sagte: „Denkt dran, das größte Gaming-Geschäft ist das Windows-Geschäft. Für uns hat Gaming auf Windows – und natürlich Steam – die einen riesigen Marktplatz geschaffen und das echt gut gemacht haben.“ „Wir denken über Gaming so: Erstens sind wir jetzt nach dem Activision-Deal der größte Publisher und wollen deshalb ein fantastischer Publisher sein, ähnlich wie wir es mit Office gemacht haben. Wir werden überall präsent sein, auf jeder Plattform. Wir wollen sicherstellen, dass die Spiele von Gamern überall genossen werden können, egal ob auf Konsolen, PCs, Mobilgeräten, Cloud-Gaming oder Fernsehern.“

Satya Nadella stellt darüber hinaus die traditionelle Trennung zwischen Konsole und PC infrage und betont, dass beide Systeme Teil einer gemeinsamen technologischen Vision sind. Die Konsole sei ursprünglich entwickelt worden, um einen besseren PC für Spiele zu schaffen – ein Ansatz, der zeigt, wie eng beide Plattformen miteinander verbunden sind.

Nadella fordert dazu auf, gängige Meinungen zu überdenken und die technologische Entwicklung als fließenden Prozess zu begreifen, bei dem Fortschritte auf einer Seite auch die andere voranbringen.

Gleichzeitig hebt er die besondere Stärke der Konsole hervor: Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis und eine beeindruckende Leistungsfähigkeit, die das gesamte System antreibt. Für Nadella ist dies Grund zur Vorfreude – sowohl auf die nächste Konsolengeneration als auch auf kommende PC-Spiele, die von diesen technologischen Fortschritten profitieren werden.

Was die heutige Konkurrenz betrifft, so stimmt Nadella einer kürzlich getätigten Aussage von Matt Booty zu. Der Präsident der Xbox Game Studios sagte, nicht Konsolen, sondern TikTok und Filme seien die größte Konkurrenz.

„Das Wichtigste ist, dass wir im Geschäftsmodell für Spiele vielleicht auch neue interaktive Medien erfinden müssen, denn die Konkurrenz für Spiele sind nicht andere Spiele. Die Konkurrenz für Spiele sind kurze Videos“, meinte Nadella. „Wenn wir als Branche also nicht weiter innovativ sind, sowohl was die Art und Weise betrifft wie wir produzieren, was wir produzieren, wie wir über den Vertrieb denken, als auch was das Wirtschaftsmodell angeht, dann ist der beste Weg zur Innovation, gute Margen zu erzielen, denn nur so kann man sich finanzieren.“

The consoles wars are now over. What does that mean for Microsoft’s gaming business model? „We just want to make sure the games are being enjoyed by gamers everywhere; consoles, PC, mobile, cloud, or TV.“ – @satyanadella pic.twitter.com/AOGf3mj0Kf — TBPN (@tbpn) October 28, 2025