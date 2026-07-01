Microsoft: Nächste Entlassungswelle? Tausende Stellenstreichungen – Xbox ebenfalls betroffen

Microsoft soll rund 5.500 Stellen abbauen – auch Xbox ist von den Entlassungen betroffen.

Microsoft bereitet laut einem Medienbericht eine weitere Entlassungsrunde vor. Demnach könnten weniger als 2,5 Prozent der weltweiten Belegschaft betroffen sein – das entspräche rund 5.500 Mitarbeitern. Auch der Xbox-Bereich soll Teil dieser geplanten Maßnahmen sein und womöglich werden dabei fünf Studios geschlossen.

Insidern zufolge sollen die Stellenstreichungen bereits in der kommenden Woche angekündigt werden. Der genaue Zeitpunkt könne sich jedoch noch ändern.

Mit weltweit rund 220.000 Beschäftigten würde die aktuelle Entlassungsrunde kleiner ausfallen als vergleichbare Maßnahmen im vergangenen Jahr. Dennoch handelt es sich erneut um einen umfangreichen Personalabbau innerhalb des Konzerns.

Bislang hat Microsoft die Berichte nicht offiziell bestätigt. Ebenso ist derzeit nicht bekannt, welche Abteilungen oder Xbox-Studios konkret von den Einsparungen betroffen sein werden.

Sobald Microsoft die angekündigten Maßnahmen offiziell bekannt gibt, dürften weitere Details zu Umfang und betroffenen Unternehmensbereichen folgen.