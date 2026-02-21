Microsoft: Neben Phil Spencer verlässt auch Sarah Bond Xbox

Neben Phil Spencer tritt auch Xbox Präsidentin Sarah Bond ab. Die langjährige Führungskraft verlässt Microsoft nach fast einem Jahrzehnt im Gaming‑Management.

Der Führungswechsel bei Microsoft Gaming fällt größer aus als zunächst erwartet. Nicht nur Phil Spencer verabschiedet sich nach knapp 40 Jahren aus dem Unternehmen – auch Sarah Bond, zuletzt Präsidentin von Xbox, verlässt Microsoft.

Bond kam 2017 zu Xbox, nachdem sie zuvor leitende Positionen bei T‑Mobile innehatte. Bei Microsoft verantwortete sie zunächst Partnerschaften und Business Development, bevor sie zur Corporate Vice President für das Game Creator Ecosystem aufstieg.

2022 übernahm sie schließlich die Rolle der Xbox Präsidentin und wurde zu einer der sichtbarsten Führungspersönlichkeiten der Marke.

Ihr Abgang fällt in eine Phase umfassender Umstrukturierungen innerhalb von Microsoft Gaming. Mit Asha Sharma übernimmt eine neue CEO die Gesamtleitung, während Matt Booty zum Chief Content Officer aufsteigt und künftig die kreative Ausrichtung der Studios verantwortet.

Der gleichzeitige Weggang von Spencer und Bond markiert das Ende einer Ära, in der Xbox große Übernahmen, den Ausbau von Xbox Game Pass und eine strategische Neuausrichtung durchlaufen hat.

Wie sich die neue Führungsstruktur auf die Zukunft der Marke auswirkt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.