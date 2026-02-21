Microsoft: Neben Phil Spencer verlässt auch Sarah Bond Xbox

Der Führungswechsel bei Microsoft Gaming fällt größer aus als zunächst erwartet. Nicht nur Phil Spencer verabschiedet sich nach knapp 40 Jahren aus dem Unternehmen – auch Sarah Bond, zuletzt Präsidentin von Xbox, verlässt Microsoft.
Bond kam 2017 zu Xbox, nachdem sie zuvor leitende Positionen bei T‑Mobile innehatte. Bei Microsoft verantwortete sie zunächst Partnerschaften und Business Development, bevor sie zur Corporate Vice President für das Game Creator Ecosystem aufstieg.
2022 übernahm sie schließlich die Rolle der Xbox Präsidentin und wurde zu einer der sichtbarsten Führungspersönlichkeiten der Marke.
Ihr Abgang fällt in eine Phase umfassender Umstrukturierungen innerhalb von Microsoft Gaming. Mit Asha Sharma übernimmt eine neue CEO die Gesamtleitung, während Matt Booty zum Chief Content Officer aufsteigt und künftig die kreative Ausrichtung der Studios verantwortet.
Der gleichzeitige Weggang von Spencer und Bond markiert das Ende einer Ära, in der Xbox große Übernahmen, den Ausbau von Xbox Game Pass und eine strategische Neuausrichtung durchlaufen hat.
Wie sich die neue Führungsstruktur auf die Zukunft der Marke auswirkt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
Ich sehe es als sehr schlechtes Zeichen!
Dieses Jahr sollte das große Jubiläumsjahr werden, mit vielen (positiven) Überraschungen und Ankündigungen. Im Jahr des Jubiläums geht die (fast) komplette Frührungsriege der Marke XBOX. Das ist nicht gut, das stinkt und einmal mehr wird mein (schon deutlich kleiner gewordenes) Fan-Herz getroffen! Warum?
Diese Frage werden wir vielleicht irgendwann beantwortet bekommen, doch jetzt ist Fakt, dass die gesamte Community verunsichert ist. Man hat schon Jahre der Xbox die Treue erwiesen, nur um ein weiteres Mal ein Schlag ins Gesicht zu bekommen. Man wird mit vielen Fragen zurückgelassen, stattdessen kommen glatt gebügelte Statements, die man so oder so nicht ernst nehmen sollte.
Mit Asha Sharma kommt eine junge Frau an die Spitze, die zuvor mit Gaming scheinbar nichts am Hut hatte, sondern Core AI ihr Fokus war – erfolgreich? Keine Ahnung. Wird Sharma wirklich für uns Gamer relevante Änderungen bringen bzw. unser geliebtes Hobby stärken?
Ich bin, gelinde gesagt, echt (wieder) enttäuscht!
Endlich ist der Quacksalber weg! Hoffe die Xbox erlebt jetzt wieder Glanzzeiten.
#SpencerMussWeg