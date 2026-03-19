Microsoft: Neue Führungskraft in Japan soll Indie-Entwickler und Publisher an Board holen

Microsoft baut mit ID@Xbox Regional Lead Japan sein Engagement für unabhängige und digitale Publisher aus, um die Präsenz von Xbox im japanischen Spielemarkt zu stärken.

Trotz historischer Schwierigkeiten auf dem japanischen Markt gibt Microsoft nicht auf und intensiviert seine Bemühungen, die Xbox-Plattform in der Region zu etablieren.

In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen zwar große Franchises wie Final Fantasy, Yakuza, Dragon Quest und Persona gewinnen, viele kleinere, aber ebenso einflussreiche Titel von japanischen Indie-Studios bleiben jedoch häufig aus.

Um diese Lücke zu schließen, hat Microsoft eine neue Position ausgeschrieben: den ID@Xbox Regional Lead für Japan. Die Aufgabe des neuen Verantwortlichen ist es, unabhängige Entwickler und Publisher in Japan zu unterstützen, sie in die Xbox-Ökosysteme einzubinden und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Das Profil verlangt tiefgehendes lokales Wissen, starke Sprachfähigkeiten und umfassende Unterstützung entlang des gesamten Entwicklungs- und Veröffentlichungsprozesses.

ID@Xbox, Microsofts Indie-Publishing-Division, übernimmt dabei nicht nur die Betreuung kleiner Studios, sondern arbeitet inzwischen auch eng mit größeren digitalen Publishern zusammen.

Das Ziel ist es, die Hindernisse für Veröffentlichungen auf Xbox zu reduzieren, die Kommunikation zu verbessern und Prozesse wie Zertifizierungen zu beschleunigen. Dies soll die Attraktivität von Xbox für die oft stark Singleplayer-orientierten japanischen Entwickler erhöhen, während gleichzeitig die globale Strategie für Xbox Play Anywhere und PC-Publishing unterstützt wird.

Microsoft verfolgt mit diesem Schritt eine klare Strategie: den Rückstand im japanischen Markt aufzuholen, die Zusammenarbeit mit lokalen Entwicklern zu intensivieren und die Xbox-Plattform für ein kulturell und kommerziell bedeutendes Spielepublikum nachhaltig zu positionieren.