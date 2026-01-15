Microsoft: Neue Strategie für sicheres Gaming mit Nintendo und Sony erarbeitet

Drei Giganten ziehen an einem Strang: Neue Sicherheitsprinzipien für die Gaming‑Zukunft erarbeitet.

Nintendo, Sony Interactive Entertainment und Microsoft setzen ihre enge Zusammenarbeit fort, um die Sicherheit der Spieler auf ihren Plattformen weiter auszubauen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Gaming für alle zugänglich zu machen und besonders jungen Spielern ein Umfeld zu bieten, das positiv bleibt und Spaß ermöglicht.

Die Unternehmen verfolgen dafür einen breit gefächerten Ansatz, der moderne Technologien, wissenschaftliche Erkenntnisse, Community‑Unterstützung und menschliche Expertise miteinander verbindet.

Die gemeinsame Initiative besteht seit 2020 und wurde seitdem hinter den Kulissen stetig weiterentwickelt. Die drei Unternehmen betonen, dass sie gemeinsam mehr erreichen können, wenn sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Mit zunehmenden Investitionen und neuen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit wurden auch die gemeinsamen Grundsätze überarbeitet, um den aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden.

Die aktualisierten Prinzipien spiegeln Fortschritte wider, die durch technologische Innovationen möglich wurden. Gleichzeitig zeigen sie neue Formen der Zusammenarbeit, etwa durch Brancheninitiativen und die Einbindung von Verbänden.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich wachsen und sich an die Bedürfnisse der weltweiten Gaming‑Community anpassen.

Prävention: Spieler*innen und Eltern helfen, Gamingerlebnisse besser einzuordnen und zu kontrollieren

Wir stellen Kontrollfunktionen bereit, mit denen Spieler*innen ihre Gamingerlebnisse individuell anpassen können. Gleichzeitig unterstützen wir Eltern mit passenden Tools und klaren Informationen, damit sie für ihre Kinder ein altersgerechtes und angemessenes Gamingerlebnis gestalten können.

Sicherheitsfunktionen entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie leicht verständlich und einfach zu bedienen sind. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Sicherheitstools gut zugänglich sind, und erklären ihre Nutzung über unsere Plattformen, Supportkanäle, Services, Websites sowie im Einzelhandel – um möglichst viele Spieler*innen und Eltern zu erreichen.

Wir informieren Spieler*innen und Eltern transparent über unsere Verhaltenskodizes und Nutzungsbedingungen, um positive Gamingerlebnisse für alle zu fördern. Diese Regeln setzen wir mit verschiedenen Präventions- und Schutzmaßnahmen um. Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir großen Wert auf Transparenz und die Stärkung der Spieler*innen, um intuitive Erlebnisse zu schaffen, die ihre Entscheidungen respektieren.

Partnerschaft: Wir arbeiten mit Branchenkollegen, Publishern, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und unseren Communities zusammen, um die Sicherheit der Spieler*innen zu verbessern.

Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Und wir sind überzeugt, dass eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Videospielbranche sichere Gamingerlebnisse für alle Spieler*innen schafft.

Wir arbeiten mit globalen und regionalen Branchenverbänden, Branchenmitgliedern, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Experten zusammen, um Initiativen zur Online-Sicherheit zu entwickeln und/oder voranzutreiben. Dazu gehören unter anderem die Thriving in Games Group und das Family Online Safety Institute .

und das . Wir führen gemeinsame Forschungsprojekte durch, um politische Entscheidungen zu informieren und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Zudem arbeiten wir individuell mit externen Forschungszentren zusammen, die sich mit Spielen und Wohlbefinden beschäftigen.

Wir arbeiten eng mit unserer Community zusammen, um sicheres Spielverhalten zu fördern und die Nutzung von Melde-Tools zur Meldung problematischer Spieler*innen zu unterstützen. Gleichzeitig verfügen wir über Tools und Prozesse, um schnell auf neue Vorfälle reagieren zu können.

Wir arbeiten mit Bewertungsagenturen wie ESRB und PEGI zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Spiele für die passende Zielgruppe bewertet werden. Außerdem kooperieren wir eng mit der Entertainment Software Association und weiteren Handelsverbänden, um Informationen zu Vertrauen und Sicherheit auszutauschen und so positive Gamingerlebnisse zu fördern.

und zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Spiele für die passende Zielgruppe bewertet werden. Außerdem kooperieren wir eng mit der Entertainment Software Association und weiteren Handelsverbänden, um auszutauschen und so positive Gamingerlebnisse zu fördern. Wir investieren in Technologien und Zusammenarbeit, um unangemessenes Verhalten und Inhalte zu verhindern. Wir beteiligen uns an Brancheninitiativen, darunter die Tech Coalition und ihr Lantern-Programm, die sich der Verbesserung der Sicherheit von Kindern durch Technologie, Wissensaustausch und Transparenz widmen.

Verantwortung: Wir tragen Verantwortung dafür, dass unsere Plattformen für alle Spieler*innen sicher gestaltet sind.

Wir erleichtern es Spieler*innen, Verstöße gegen unsere Verhaltenskodizes und Community-Richtlinien zu melden. Diese Richtlinien verbessern und entwickeln wir kontinuierlich weiter, um unsere Spieler*innen-Communities bestmöglich zu unterstützen.

Neben der Entfernung von Inhalten, die für unsere Dienste nicht geeignet sind, ergreifen wir angemessene Maßnahmen gegen Verstöße. Dazu gehört die Einschränkung der Nutzung unserer Dienste für Spieler*innen, die sich unangemessen verhalten, mit gestaffelten Maßnahmen bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen. Wir setzen dabei auf verantwortungsbewusste und transparente Praktiken, nutzen alle Daten ethisch und verbessern Prozesse mithilfe von Technologien unter qualifizierter menschlicher Aufsicht.

Wir befolgen alle geltenden Gesetze und reagieren auf berechtigte Anfragen von Behörden. Bei rechtswidrigem Verhalten oder drohendem Schaden für Spieler*innen benachrichtigen wir die Behörden sofort.

Wir machen unsere Regeln transparent und sorgen dafür, dass gemeldete Spieler*innen die Anforderungen für die weitere Nutzung unserer Plattformen kennen.