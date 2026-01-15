Microsoft: Neue Strategie für sicheres Gaming mit Nintendo und Sony erarbeitet

Nintendo, Sony Interactive Entertainment und Microsoft setzen ihre enge Zusammenarbeit fort, um die Sicherheit der Spieler auf ihren Plattformen weiter auszubauen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Gaming für alle zugänglich zu machen und besonders jungen Spielern ein Umfeld zu bieten, das positiv bleibt und Spaß ermöglicht.
Die Unternehmen verfolgen dafür einen breit gefächerten Ansatz, der moderne Technologien, wissenschaftliche Erkenntnisse, Community‑Unterstützung und menschliche Expertise miteinander verbindet.
Die gemeinsame Initiative besteht seit 2020 und wurde seitdem hinter den Kulissen stetig weiterentwickelt. Die drei Unternehmen betonen, dass sie gemeinsam mehr erreichen können, wenn sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Mit zunehmenden Investitionen und neuen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit wurden auch die gemeinsamen Grundsätze überarbeitet, um den aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden.
Die aktualisierten Prinzipien spiegeln Fortschritte wider, die durch technologische Innovationen möglich wurden. Gleichzeitig zeigen sie neue Formen der Zusammenarbeit, etwa durch Brancheninitiativen und die Einbindung von Verbänden.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich wachsen und sich an die Bedürfnisse der weltweiten Gaming‑Community anpassen.
Prävention: Spieler*innen und Eltern helfen, Gamingerlebnisse besser einzuordnen und zu kontrollieren
- Wir stellen Kontrollfunktionen bereit, mit denen Spieler*innen ihre Gamingerlebnisse individuell anpassen können. Gleichzeitig unterstützen wir Eltern mit passenden Tools und klaren Informationen, damit sie für ihre Kinder ein altersgerechtes und angemessenes Gamingerlebnis gestalten können.
- Sicherheitsfunktionen entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie leicht verständlich und einfach zu bedienen sind. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Sicherheitstools gut zugänglich sind, und erklären ihre Nutzung über unsere Plattformen, Supportkanäle, Services, Websites sowie im Einzelhandel – um möglichst viele Spieler*innen und Eltern zu erreichen.
- Wir informieren Spieler*innen und Eltern transparent über unsere Verhaltenskodizes und Nutzungsbedingungen, um positive Gamingerlebnisse für alle zu fördern. Diese Regeln setzen wir mit verschiedenen Präventions- und Schutzmaßnahmen um. Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir großen Wert auf Transparenz und die Stärkung der Spieler*innen, um intuitive Erlebnisse zu schaffen, die ihre Entscheidungen respektieren.
Partnerschaft: Wir arbeiten mit Branchenkollegen, Publishern, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und unseren Communities zusammen, um die Sicherheit der Spieler*innen zu verbessern.
- Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Und wir sind überzeugt, dass eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Videospielbranche sichere Gamingerlebnisse für alle Spieler*innen schafft.
- Wir arbeiten mit globalen und regionalen Branchenverbänden, Branchenmitgliedern, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Experten zusammen, um Initiativen zur Online-Sicherheit zu entwickeln und/oder voranzutreiben. Dazu gehören unter anderem die Thriving in Games Group und das Family Online Safety Institute.
- Wir führen gemeinsame Forschungsprojekte durch, um politische Entscheidungen zu informieren und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Zudem arbeiten wir individuell mit externen Forschungszentren zusammen, die sich mit Spielen und Wohlbefinden beschäftigen.
- Wir arbeiten eng mit unserer Community zusammen, um sicheres Spielverhalten zu fördern und die Nutzung von Melde-Tools zur Meldung problematischer Spieler*innen zu unterstützen. Gleichzeitig verfügen wir über Tools und Prozesse, um schnell auf neue Vorfälle reagieren zu können.
- Wir arbeiten mit Bewertungsagenturen wie ESRB und PEGI zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Spiele für die passende Zielgruppe bewertet werden. Außerdem kooperieren wir eng mit der Entertainment Software Association und weiteren Handelsverbänden, um Informationen zu Vertrauen und Sicherheit auszutauschen und so positive Gamingerlebnisse zu fördern.
- Wir investieren in Technologien und Zusammenarbeit, um unangemessenes Verhalten und Inhalte zu verhindern. Wir beteiligen uns an Brancheninitiativen, darunter die Tech Coalition und ihr Lantern-Programm, die sich der Verbesserung der Sicherheit von Kindern durch Technologie, Wissensaustausch und Transparenz widmen.
Verantwortung: Wir tragen Verantwortung dafür, dass unsere Plattformen für alle Spieler*innen sicher gestaltet sind.
- Wir erleichtern es Spieler*innen, Verstöße gegen unsere Verhaltenskodizes und Community-Richtlinien zu melden. Diese Richtlinien verbessern und entwickeln wir kontinuierlich weiter, um unsere Spieler*innen-Communities bestmöglich zu unterstützen.
- Neben der Entfernung von Inhalten, die für unsere Dienste nicht geeignet sind, ergreifen wir angemessene Maßnahmen gegen Verstöße. Dazu gehört die Einschränkung der Nutzung unserer Dienste für Spieler*innen, die sich unangemessen verhalten, mit gestaffelten Maßnahmen bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen. Wir setzen dabei auf verantwortungsbewusste und transparente Praktiken, nutzen alle Daten ethisch und verbessern Prozesse mithilfe von Technologien unter qualifizierter menschlicher Aufsicht.
- Wir befolgen alle geltenden Gesetze und reagieren auf berechtigte Anfragen von Behörden. Bei rechtswidrigem Verhalten oder drohendem Schaden für Spieler*innen benachrichtigen wir die Behörden sofort.
- Wir machen unsere Regeln transparent und sorgen dafür, dass gemeldete Spieler*innen die Anforderungen für die weitere Nutzung unserer Plattformen kennen.
MS soll erstmal ihr beknacktes NAT Typ Strikt problem fixen, damit man wieder ordentlich mit seinen Freunden spielen kann. Das geht mir nämlich extrem auf den Sa..!
Was für ein Router hast ? Ist ja alles ohne Probleme einstellbar..zumindest an der Fritz Box
Und das liegt ja eher am Router das Problem
Kann man auch alles beim Speedport (Telekom) einstellen ,aber das mit der strikten NAT da hat er recht,da haben viele Bekannte auch immer Probleme mit.
Glaube mir, es ist alles ausprobiert worden. Es hat nur mit einer privaten IPv4 Adresse funktioniert, die ich aber wegen Sicherheitsbedenken nicht haben will.
Wenn du eine Fritzbox hast, kannst im Menü den Teredo Filter deaktivieren. Google sagt dir genau wie es geht, das hat mir geholfen.😉
Hilft leider aber nicht, wenn du mehrere Konsolen gleichzeitig im Netzwerk hast.
Meiner Meinung nach brauch es Schutz vor Entwicklern wie zb beim Thema Lootboxen
Wenn die Umsetzung nur halb so gut wird wie ihre Ansage dann sind sie auf einem guten Weg ✌🏻
Sicherheit ?
Mal sehen, was noch kommt 🤔.
Japan Dezember 2025 Verkaufzahlen:
SW2 = 815.8k
NS = 153.7k
PS5 = 82.8k
XS = 0.9k
Gehört das nicht in die andere News?
Es geht also doch, dass die „drei Großen“ zusammen arbeiten. 👍
Klingt ja beängstigend. Man muss nicht alles totregulieren, das hat für mich am Ende nichts mehr mit Freiheit zu tun.
Dann sollen sie die Leute sich selber (oder von den Eltern) einstufen lassen.
Vielleicht so?
Grüne Stufe : Ich möchte nicht mit falschen Pronomen angeredet werden
Gelbe Stufe : Ich möchte nicht wissen, wer schon alles Sex mit Mutti hatte
Orange Stufe : Ich möchte keine *****-Bilder
Rote Stufe : Wilder Westen