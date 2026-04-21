Microsoft: Neue Top-Position soll Xbox-Image massiv verändern

Xbox baut seine globale Markenstrategie weiter aus: Microsoft sucht aktuell einen Senior Manager für Xbox Brand & Reputation, der direkt an den Head of Brand and Platform Communications berichtet.

Die Position ist klar auf Einfluss ausgelegt und soll die Wahrnehmung der Marke Xbox gezielt stärken und weiterentwickeln. In enger Zusammenarbeit mit Kommunikations-, Marketing-, Social-Media-, Public-Affairs- und Engineering-Teams sowie der Xbox-Führungsebene liegt der Fokus darauf, strategisches Storytelling voranzutreiben und das Markenimage nachhaltig zu schützen und auszubauen.

Im Zentrum der Rolle steht die Umsetzung von Programmen, die gezielt Wahrnehmungsveränderungen bei wichtigen Zielgruppen erreichen sollen. Dazu gehört die Entwicklung globaler Kommunikationsstrategien für das Gaming-Geschäft von Microsoft, inklusive der Erstellung und Umsetzung relevanter Inhalte, die die Markenwerte und Vision von Xbox transportieren.

Darüber hinaus umfasst die Aufgabe die kontinuierliche PR-Beratung interner Stakeholder. Dazu zählen neben dem Xbox Leadership Team auch Engineering-, Public-Affairs- und Corporate-Issues-Management-Partner. Gleichzeitig wird erwartet, dass strategische Narrative entwickelt und klare Kommunikationsleitlinien vorgegeben werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dem gesamten Gaming-Kommunikationsteam von Microsoft, um eine konsistente Markenstimme sicherzustellen. Dies schließt auch die Unterstützung bei unternehmensweiten Events und wichtigen Ankündigungen ein.

Die Rolle beinhaltet außerdem den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zur Gaming-Community, zu Influencern und Medienvertretern. Zusätzlich fungiert die Position als zentrale Anlaufstelle für Best Practices im Bereich Story-getriebener Kommunikation sowie für skalierbare Kommunikationsframeworks innerhalb der Gaming-Sparte.