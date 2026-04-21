Microsoft: Neue Top-Position soll Xbox-Image massiv verändern

Xbox baut seine globale Markenstrategie weiter aus: Microsoft sucht aktuell einen Senior Manager für Xbox Brand & Reputation, der direkt an den Head of Brand and Platform Communications berichtet.
Die Position ist klar auf Einfluss ausgelegt und soll die Wahrnehmung der Marke Xbox gezielt stärken und weiterentwickeln. In enger Zusammenarbeit mit Kommunikations-, Marketing-, Social-Media-, Public-Affairs- und Engineering-Teams sowie der Xbox-Führungsebene liegt der Fokus darauf, strategisches Storytelling voranzutreiben und das Markenimage nachhaltig zu schützen und auszubauen.
Im Zentrum der Rolle steht die Umsetzung von Programmen, die gezielt Wahrnehmungsveränderungen bei wichtigen Zielgruppen erreichen sollen. Dazu gehört die Entwicklung globaler Kommunikationsstrategien für das Gaming-Geschäft von Microsoft, inklusive der Erstellung und Umsetzung relevanter Inhalte, die die Markenwerte und Vision von Xbox transportieren.
Darüber hinaus umfasst die Aufgabe die kontinuierliche PR-Beratung interner Stakeholder. Dazu zählen neben dem Xbox Leadership Team auch Engineering-, Public-Affairs- und Corporate-Issues-Management-Partner. Gleichzeitig wird erwartet, dass strategische Narrative entwickelt und klare Kommunikationsleitlinien vorgegeben werden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dem gesamten Gaming-Kommunikationsteam von Microsoft, um eine konsistente Markenstimme sicherzustellen. Dies schließt auch die Unterstützung bei unternehmensweiten Events und wichtigen Ankündigungen ein.
Die Rolle beinhaltet außerdem den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zur Gaming-Community, zu Influencern und Medienvertretern. Zusätzlich fungiert die Position als zentrale Anlaufstelle für Best Practices im Bereich Story-getriebener Kommunikation sowie für skalierbare Kommunikationsframeworks innerhalb der Gaming-Sparte.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja Marketing war noch nie die große Stärke von MS und Xbox. Hoffe die finden jemand der da mal wieder was gutes Produziert.
Mensch das man das noch miterleben darf. Microsoft erwacht und hat verstanden das man Werbung und Marketing betreiben muss.
Wieviel Gehalt und wie viele Urlaubstage? Sonst weiß ich nicht so recht ob ich bewerben sollte. 🤔
Na, mal sehen was da am Ende dabei rauskommt.😅
Scheint sich viel zu bewegen, bin gespannt was sonst noch umgesetzt wird, Marketing ist wirklich eine wichtige Baustelle für Microsoft.
Man darf gespannt sein, kann ja eigentlich nur besser werden 😀
Die Xbox ist ja der Konkurrenz weit voraus was Hard- und Software angeht. Dazu Top Kundenservice. Nur müssten sie es endlich vernünftig kommunizieren und richtig Werbung machen und sich präsentieren.
Capcom zum Beispiel zeigt wunderbar wie man mit vernünftigem Marketing eine wunderbare neue IP wie PRAGMATA einführt.
Habe das Gefühl das sich hinter den Kulissen viel bewegt seitdem Ascha Sharma an der Xbox Macht ist. Bin auf die Auswirkungen gespannt🙂
Klingt wie ein Job für dich 😁
Neeee, bin totaler Technik- und Social Network Quatsch Muffel. Ich mache einfach fleißig hier Werbung für Team Xbox, und das ehrenamtlich😆😆😆
Moment Xbox und Marketing? Was passiert hier gerade.😱😱
Ich glaube die Hölle ist zugefroren 🤣
Mit etwas mehr Abstand merkt man immer deutlicher wie schlecht/schädlich und bescheuert die „Alles ist eine Xbox“ Werbung/Branding war.
Hoffe das wird in Zukunft deutlich besser
Glaube Snoop Dogg hätte noch Zeit 😅
Leichter Job denn schlimmer gehts eigentlich nimmer(Epstein ist ja schon Tod 🤣)