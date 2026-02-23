Microsoft: Neue Xbox‑Chefin verrät ihre Top 3 Games

Von Master Chief bis N64‑Kult – diese drei Spiele prägen den Geschmack der neuen Xbox‑CEO.

Die Gaming‑Community bekommt ein weiteres Detail über die neue Xbox‑CEO Asha‑Sharma: Ihre persönlichen Top 3 Lieblingsspiele. Laut aktuellen Angaben gehören dazu drei sehr unterschiedliche, aber ikonische Titel – ein Mix aus Xbox‑DNA, PC‑Survival und Retro‑Kult.

Ihre drei Favoriten:

Halo – der Shooter, der Xbox groß gemacht hat

Valheim – das Überraschungs‑Survival‑Phänomen aus dem PC‑Bereich

GoldenEye 007 – der legendäre N64‑Shooter, der ein ganzes Genre geprägt hat

Die Auswahl wirkt wie ein bewusstes Statement: ein Klassiker der Xbox‑Marke, ein modernes PC‑Erfolgsprojekt und ein historischer Meilenstein der Shooter‑Geschichte. Für viele Fans ist das ein interessanter Einblick in Sharmas Gaming‑Geschmack – und ein weiteres Puzzleteil in der Frage, wie sie die Zukunft der Marke Xbox prägen könnte.

Die Diskussionen in der Community dürften damit weitergehen, denn jede neue Information über die neue Führungsspitze wird derzeit genau unter die Lupe genommen, wie wir bereits berichtet haben.