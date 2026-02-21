Microsoft: Neue Xbox-Chefin setzt klares Zeichen gegen schlechte KI

Asha Sharma übernimmt nach der umfassenden Umstrukturierung bei Xbox die Rolle des neuen EVP und CEO von Microsoft Gaming. Die Entscheidung folgt auf den Rückzug von Phil Spencer sowie den Abschied von Sarah Bond, die zuvor als Präsidentin von Xbox tätig war. Mit Sharma rückt eine Führungskraft nach, die bereits als Leiterin von CoreAI bei Microsoft tätig war und nun eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung des Unternehmens einnimmt.
Im Gespräch mit Variety beschreibt Sharma die aktuelle Lage der Branche als herausfordernd, zeigt sich jedoch zuversichtlich und offen für Veränderungen. Obwohl sie aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz stammt, betont sie ihre klare Haltung gegenüber unausgereiften Technologien. Für sie gehört KI seit Jahren zu den Werkzeugen der Spieleentwicklung, doch sie macht deutlich, dass sie keinerlei Toleranz für schlechte Implementierungen hat.
Microsoft Gaming soll unter ihrer Führung neue Wachstumsimpulse erhalten, ohne die kreative Essenz des Mediums zu gefährden. Sharma verweist darauf, dass KI ein Teil der Vergangenheit und Zukunft des Gamings sei, gleichzeitig aber die Überzeugung gelte, dass großartige Geschichten von Menschen geschaffen werden. Sie unterstreicht dies mit der Aussage, KI werde weiterhin eine Rolle spielen, doch großartige Geschichten würden von Menschen erschaffen.
Mit dieser Haltung setzt Sharma einen klaren Rahmen für die kommenden Jahre, in denen Microsoft Gaming sowohl technologische Innovationen als auch die kreative Verantwortung seiner Entwicklerteams in Einklang bringen soll.
Gähn 🥱
Marketing bla bla😂
Ist ja logisch, dass sie jetzt nicht plötzlich komplett die KI Schiene fahren. So weit ist die Technik nicht mal annähernd.
Ja typisch Marketing Blabla, nur um die Xbox Fans zu beruhigen.
Die eigene KI hat es bis heute nicht geschafft, Microsofts Website fehlerfrei zu übersetzen, soweit ich weiß. Mehr muss ich über ihre KI-Pläne nicht wissen.
Jepp, da kann ich dir nur zustimmen🙃 Googles Gemini funktioniert im Moment am Besten für kleinere Aufgaben, bei denen man sich selbst bestens auskennt und weo0, wenn die KI einem Umsinn präsentiert. Blind drauf vertrauen kannst du aber nicht, die Fehler sind schon häufig und augenscheinlich. Ich korrigiere das Ding meist öfter als andersrum😓
Wenn MS jetzt nicht in die Zukunft sieht, wird wohl leider wieder Sony auch bei der KI vorbeiziehen.
Sehr unwahrscheinlich. Microsoft investiert mehr in KI, als Sony als gesamtes Unternehmen an der Börse wert ist.
Da müsste Sony einen guten Partner finden, dessen Infrastruktur sie gegen Bezahlung nutzen dürfen, wenn sie da noch aufholen wollen.
kann ich gar nicht lesen^^
bla bla bla…der Weg der Zukunft ist schon längst beschlossen. Was bin ich froh das ich in den 80igern aufgewachsen bin ^^
Kommt darauf an was sie als schlechte KI sieht 🤔