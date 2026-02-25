Microsoft: Neue Xbox-Führung setzt auf Konsolenfokus, Stabilität und strategische Neubewertung

Xbox‑CEO Asha Sharma und Chief Content Officer Matt Booty darüber gesprochen, wie sie die Zukunft der Marke unter der neuen Führung gestalten wollen. Sharma beschreibt, dass sie gemeinsam mit Booty derzeit eine intensive Lern‑ und Orientierungstour durch die verschiedenen Xbox‑Teams unternimmt.
So sollen Besuche bei Studios und Organisationen wie Minecraft, Bethesda und Activision ihnen helfen, ein umfassendes Bild der aktuellen Lage zu gewinnen, wie sie gegenüber Windows Central erzählen. Booty betont jedoch, dass kurzfristig keine drastischen Veränderungen zu erwarten sind, auch wenn das Team bereit ist, bestehende Strategien kritisch zu hinterfragen.
Sharma hebt hervor, wie wichtig ihr die langjährige Bindung der Fans an die Marke ist. Viele Spieler hätten über Jahrzehnte hinweg erhebliche Summen und viel Zeit in das Ökosystem investiert. Für sie beginnt Xbox deshalb weiterhin bei der Konsole und der Hardware. Sie kündigt an, dass es bald konkrete Informationen und Ankündigungen zu diesem Bereich geben wird.
Gleichzeitig will sie verstehen, wie Xbox Spieler erreicht, die nicht auf Konsolen oder Microsoft‑Hardware unterwegs sind. Dafür brauche sie Zeit, um Entscheidungen der Vergangenheit nachzuvollziehen und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.
Booty ergänzt, dass Xbox nicht darauf ausgerichtet sei, sich zu einem reinen Publisher zu entwickeln. Das gesamte Studiosystem sei darauf ausgelegt, als First‑Party‑Struktur eng mit der Plattform zusammenzuarbeiten. Dazu gehören frühe Beteiligungen an Hardware‑Entscheidungen und technische Optimierungen, wie sie etwa bei der Anpassung von Spielen für neue Geräte erfolgt sind.
Für Booty ist klar, dass Xbox weiterhin ein First‑Party‑Publisher bleibt, der eng mit der eigenen Plattform verzahnt ist.
86 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was gesagt wurde, sind für mich leere Worthülsen. Auch die Erwähnung von „den nächsten 25 Jahren“ halte ich für mächtig übertrieben und aufgeblasen. Abwarten… ja aber so, wie der Stand jetzt ist (und es vorher anders aus), werde ich mir erst einmal keine neue Xbox zulegen. Mir ist das zu unsicher. Ich brauche klare Fakten und keine Chefin, die erst noch lernen muss – da ist sie meiner Meinung nach an der falschen Stelle. Ich kann keinen hohen Posten bekleiden und dann sagen, „hey, ich muss erst noch lernen, wird schon“
Man kann auch „fachkundiges“ Personal einsetzen, das auf die Idee kommt seine einstigen Stärken zu vernachlässigen und mit der Brechstange Service Hits hinterherzujagen.
Aham, und Sony dagegen weiß genau wie es geht. Aha, ja ne is klar.
12 Live-Service-Games, Concord, The Last of Us Multiplayer, oder brauchst du noch mehr klare Fakten?
Ich z.B. setze leiber auf jemanden der sich die Gesamtsituation genau anschaut und gut überlegt wie es weiter gehen soll.
Für mich klingt Next-Xbox als sicherste Investition für die Zukunft. Aber lieber abwarten bis es konkreter wird.
Es kommt was kommt…. mir währe ein PC/ Konsolenhybrid aber ganz recht. Würde bei einem aus der Xbox eher zum PC tendieren.
Wie gesagt erstmal muss etwas Zeit vergehen bis man wirklich sich ein Urteil bilden kann.
Die Entwicklung ist so witzig, haha! in ur face Nullplanpointer, Hafucki, DerFucker, EchoNull, Ifuckarus, HaruLolly und Co :lol2:
Da hat sich das anmelden mal gelohnt. Das einzig witzige ist dein Kommentar.
Brauchst du Hilfe?
bist du es Nulli? :lol2:
Ja mein Sohn ich bin es. Jetzt tu mir den Gefallen und wähle den ärztlichen Notdienst.
Da braucht wohl jemand eine Reprogrammierung 🤖🤡.
Bitte deinen Kommentar auf Deutsch übersetzen !
Man versteht gar nix 🤪
Keine Macht den Drogen!
Es hilft alles nichts, Xbox ist toooooooot…😫😫😫
Also meine Xbox Series X läuft noch 😁
Und meine auch. Tagtäglich sogar. Und manchmal auch die Series S.
Mögen die uns weiter so laufen wie bisher.
Jaaaaaa , sind die BESTEN Konsolen , was ja gemacht wurden . 😃✌️
💯💚🥰
🔥💚MAKE XBOX GREAT AGAIN💚🔥
Finde den Ansatz mit der Konsole ja sehr löblich, allerdings bin ich da leider eher skeptisch. Die Ausrichtung von Xbox zeigt momentan in die andere Richtung.
„This is an Xbox“ ist toll, um alle Spieler zu erreichen, hilft der Xbox Konsole aber auch nicht wirklich.
In Zukunft Spiele zeitgleich auch für die PlayStation zu veröffentlichen, trägt ebenfalls nicht dazu bei, dass die Xbox sich besser verkauft. Macht die PlayStation eigentlich noch interessanter.
Sollte die Xbox Next das werden, was man vermutet, ist sie nur für die „echten“ Fans und da wird es fraglich sein, ob sie ein Verkaufsschlager wird.
Eigentlich müssten Xbox Spiele wieder exklusiv werden, um überhaupt wieder die Konsolenverkäufe anzukurbeln, was wahrscheinlich nicht passieren wird.
Xbox wird für mich immer die erste Wahl sein, wo ich meine Spiele spielen will, aber für die Hardware sieht es, meiner Meinung nach, momentan nicht so rosig aus.
Natürlich lasse ich mir gerne eines besseren belehren und die nächste Xbox schlägt ein, wenn Sharma es wirklich schafft, die Konsole wieder unter die Leute zu bringen.