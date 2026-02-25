Microsoft: Neue Xbox-Führung setzt auf Konsolenfokus, Stabilität und strategische Neubewertung

Xbox‑CEO Asha Sharma und Chief Content Officer Matt Booty darüber gesprochen, wie sie die Zukunft der Marke unter der neuen Führung gestalten wollen. Sharma beschreibt, dass sie gemeinsam mit Booty derzeit eine intensive Lern‑ und Orientierungstour durch die verschiedenen Xbox‑Teams unternimmt.

So sollen Besuche bei Studios und Organisationen wie Minecraft, Bethesda und Activision ihnen helfen, ein umfassendes Bild der aktuellen Lage zu gewinnen, wie sie gegenüber Windows Central erzählen. Booty betont jedoch, dass kurzfristig keine drastischen Veränderungen zu erwarten sind, auch wenn das Team bereit ist, bestehende Strategien kritisch zu hinterfragen.

Sharma hebt hervor, wie wichtig ihr die langjährige Bindung der Fans an die Marke ist. Viele Spieler hätten über Jahrzehnte hinweg erhebliche Summen und viel Zeit in das Ökosystem investiert. Für sie beginnt Xbox deshalb weiterhin bei der Konsole und der Hardware. Sie kündigt an, dass es bald konkrete Informationen und Ankündigungen zu diesem Bereich geben wird.

Gleichzeitig will sie verstehen, wie Xbox Spieler erreicht, die nicht auf Konsolen oder Microsoft‑Hardware unterwegs sind. Dafür brauche sie Zeit, um Entscheidungen der Vergangenheit nachzuvollziehen und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Booty ergänzt, dass Xbox nicht darauf ausgerichtet sei, sich zu einem reinen Publisher zu entwickeln. Das gesamte Studiosystem sei darauf ausgelegt, als First‑Party‑Struktur eng mit der Plattform zusammenzuarbeiten. Dazu gehören frühe Beteiligungen an Hardware‑Entscheidungen und technische Optimierungen, wie sie etwa bei der Anpassung von Spielen für neue Geräte erfolgt sind.

Für Booty ist klar, dass Xbox weiterhin ein First‑Party‑Publisher bleibt, der eng mit der eigenen Plattform verzahnt ist.