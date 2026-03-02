Microsoft: Neue Xbox Marketing‑Jobs deuten Strategiewechsel an

Xbox und Marketing galten lange als schwierige Kombination, da Microsoft im Vergleich zu Sonys weltweiten Kampagnen meist auf kleinere Kooperationen setzte.
Während PlayStation mit groß angelegten Installationen in Metropolen präsent ist, beschränkten sich Xbox‑Aktionen häufig auf kleinere Partnerschaften. Diese Zurückhaltung prägte sowohl die Bewerbung der Spiele als auch der Konsolen und führte in vielen Regionen zu einem deutlichen Ungleichgewicht zugunsten von Sony.
Mit dem Führungswechsel scheint sich jedoch ein neuer Kurs abzuzeichnen. Bereits in der ersten Woche der neuen CEO Asha Sharma werden Veränderungen sichtbar, denn Xbox schafft zentrale Marketingpositionen, die auf eine veränderte Prioritätensetzung hindeuten.
Zwei neue Rollen sollen künftig entscheidende Aufgaben übernehmen und die strategische Ausrichtung des Marketings neu definieren.
Die Position des Publishing and Lifecycle Marketing Leader umfasst die gesamte Kommunikation mit den Spielern über Geräte und Ökosysteme hinweg. Der Verantwortungsbereich reicht von der Gewinnung neuer Nutzer bis zur langfristigen Bindung bestehender Spieler.
Der Fokus liegt nicht nur auf klassischen Launch‑Kampagnen, sondern auf einem durchgehenden Lebenszyklus, der Akquise, Bindung und kontinuierliche Interaktion umfasst.
Die zweite Rolle, der Senior Product Marketing Manager, konzentriert sich auf ein etabliertes und weltweit bekanntes RPG‑Franchise. Diese Position begleitet die Entwicklung eng mit dem Studio, beeinflusst Meilensteinbewertungen mit Marketingperspektiven und führt globale Kampagnen über Konsole und PC hinweg.
Die Aufgaben umfassen Zielgruppenanalyse, Positionierung, Markenstrategie und Performance‑Marketing über den gesamten Produktzyklus. Xbox investiert damit gezielt in die Markenführung eines seiner wichtigsten Rollenspiel‑Aushängeschilder.
Beide Rollen verdeutlichen, dass Xbox seine Marketingstrukturen neu ordnet und stärker auf langfristige, markenorientierte Strategien setzt. Die Veränderungen deuten auf einen umfassenden Neustart hin, der sowohl die Wahrnehmung der Plattform als auch die Wirkung ihrer großen Marken nachhaltig beeinflussen könnte.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Würde auch erstmal sagen abwarten, die müssen sich ja auch an ihre Marge halten 😅
Da fragt man sich wer das Marketingbudget bestimmt hat, das immer nur kleine Partnerschaften möglich wären aber halt nichts relevantes. Wer war da der Bremsklotz?
Oh ja, das Marketing ist eine der grössten Baustellen, denn da passiert hier so gut, wie gar nichts.
Heute so morgen so…. ich freue mich über jedes gute Spiel was kommt, egal von wem oder worauf.
Also wenn die jetzt wirklich Geld in Marketing stecken, dann meinen es die ja wirklich ernst. 😱
Wir auch Zeit das beim Marketing was tut!
Wichtig wäre vor mal mehr TV Werbung. Egal ob beim Sport in Abend ab 20:15 beim Film oder Serien… Genauso wie Nintendo und Sony machen seit Jahren.
Weiß nicht, TV zieht wohl nicht mehr so also wenn ich von mir ausgehe.
Wichtig wären jetzt die Werbepausen bei YouTube, Amazon und Konsorten und evtl ein paar Influencer einkaufen.
Was war das geil als Snoop Dogg noch bekennender Xbox Spieler war, den könnte man auch mal wieder aktivieren 😅😆
Das dachte ich mir auch schon. Einfach ungenutztes Potential.🤔
Hoffentlich nehmen sie alle Xbox Titel von der ps store front und kündigen an, dass doch alle andere Titel nur für pc und Xbox erscheinen werden. 😉 Man darf ja noch träumen….
Hmm kennt wer die Swiffer Werbung? Komisch das da eine series s und pass verwendet werden von Microsoft. Glaube die wissen das nicht mal das sie von außen Werbung gratis bekommen.
Wird aber auch einmal Zeit das man mehr im Marketing betreibt.
Mehr professionelles Marketing könnte gut sein👍🏻
Und ist mMn dringend erforderlich.😅