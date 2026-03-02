Microsoft: Neue Xbox Marketing‑Jobs deuten Strategiewechsel an

Xbox und Marketing galten lange als schwierige Kombination, da Microsoft im Vergleich zu Sonys weltweiten Kampagnen meist auf kleinere Kooperationen setzte.

Während PlayStation mit groß angelegten Installationen in Metropolen präsent ist, beschränkten sich Xbox‑Aktionen häufig auf kleinere Partnerschaften. Diese Zurückhaltung prägte sowohl die Bewerbung der Spiele als auch der Konsolen und führte in vielen Regionen zu einem deutlichen Ungleichgewicht zugunsten von Sony.

Mit dem Führungswechsel scheint sich jedoch ein neuer Kurs abzuzeichnen. Bereits in der ersten Woche der neuen CEO Asha Sharma werden Veränderungen sichtbar, denn Xbox schafft zentrale Marketingpositionen, die auf eine veränderte Prioritätensetzung hindeuten.

Zwei neue Rollen sollen künftig entscheidende Aufgaben übernehmen und die strategische Ausrichtung des Marketings neu definieren.

Die Position des Publishing and Lifecycle Marketing Leader umfasst die gesamte Kommunikation mit den Spielern über Geräte und Ökosysteme hinweg. Der Verantwortungsbereich reicht von der Gewinnung neuer Nutzer bis zur langfristigen Bindung bestehender Spieler.

Der Fokus liegt nicht nur auf klassischen Launch‑Kampagnen, sondern auf einem durchgehenden Lebenszyklus, der Akquise, Bindung und kontinuierliche Interaktion umfasst.

Die zweite Rolle, der Senior Product Marketing Manager, konzentriert sich auf ein etabliertes und weltweit bekanntes RPG‑Franchise. Diese Position begleitet die Entwicklung eng mit dem Studio, beeinflusst Meilensteinbewertungen mit Marketingperspektiven und führt globale Kampagnen über Konsole und PC hinweg.

Die Aufgaben umfassen Zielgruppenanalyse, Positionierung, Markenstrategie und Performance‑Marketing über den gesamten Produktzyklus. Xbox investiert damit gezielt in die Markenführung eines seiner wichtigsten Rollenspiel‑Aushängeschilder.

Beide Rollen verdeutlichen, dass Xbox seine Marketingstrukturen neu ordnet und stärker auf langfristige, markenorientierte Strategien setzt. Die Veränderungen deuten auf einen umfassenden Neustart hin, der sowohl die Wahrnehmung der Plattform als auch die Wirkung ihrer großen Marken nachhaltig beeinflussen könnte.