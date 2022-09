Microsoft: Neues Gears of War Markenzeichen angemeldet

Microsoft hat in den USA den Namen Gears of War als Markenzeichen eintragen lassen.

Wenn ein Publisher einen Namen markenrechtlich schützen lässt, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass man demnächst etwas anzukündigen hat.

Im Falle von Gears of War könnte Spielern eine Neuankündigung ins Haus stehen, denn Microsoft hat sich „Gears of Wear“in den USA als Markenzeichen eintragen lassen.

Die primären Kategorien für Gears of War decken beim US Patent and Trademark Office (USPTO) Spiele, Spielzeuge und Sportartikel ab. In dem Eintrag erwähnt werden aber auch explizit Kategorien, die Tabletop-Spiele, Brettspiele, Kartenspiele, Sammelkartenspiele und Arcade-Spiele abdecken. Möglich das Microsoft hier nur die Bereiche für die Marke erweitert.

Fans dürften mit der heutigen Meldung sicher auf eine Spielesammlung mit allen Gears of War Teilen hoffen, ähnlich der Halo: The Master Chief Collection. Gerüchte dazu gab es Anfang des Jahres.