Microsoft: Neues Godot-Sample vereinfacht die Entwicklung für Xbox auf PC

Microsoft veröffentlicht ein neues Godot-Sample, das die Entwicklung von Spielen für Xbox auf PC erleichtern soll.

Microsoft hat ein neues Entwicklungswerkzeug für die Godot-Community veröffentlicht und will damit die Entwicklung von Spielen für Xbox auf PC deutlich vereinfachen.

Das sogenannte Xbox Godot Sample steht ab sofort als öffentliche Open-Source-Referenz auf GitHub zur Verfügung. Die Vorlage zeigt Entwicklern, wie sich die Microsoft GDK, Xbox Services und PlayFab direkt in die beliebte Open-Source-Engine integrieren lassen.

Laut Microsoft deckt das Sample einen großen Teil der Funktionen ab, die Godot-Entwickler für die Veröffentlichung eines Spiels auf Xbox-PC-Plattformen benötigen. Unterstützt werden unter anderem die Microsoft GDK-Plattformdienste, Xbox Services, PlayFab Core und Services, Multiplayer-Funktionen wie Lobby, Matchmaking und Party-Systeme, PlayFab Game Saves sowie GameInput für die Controller-Unterstützung.

Darüber hinaus demonstriert das Projekt die Einbindung von Anmeldesystemen, Gamepad-Funktionen und weiteren Diensten innerhalb der Godot-Engine. Das Sample ist bereits mit der GDK-Version vom April 2026 kompatibel.

Microsoft betont jedoch, dass es sich ausdrücklich nicht um ein fertiges Produkt handelt. Das Projekt dient als Quellcode-Beispiel und Referenz für Entwickler. Während die Wrapper-Komponenten unter der MIT-Lizenz stehen, erfordern die GDK- und PlayFab-Bestandteile weiterhin eigene Installationen und Lizenzvereinbarungen.

Zum Start konzentriert sich die Unterstützung ausschließlich auf Xbox auf PC. Eine Unterstützung für Xbox Series X|S oder Xbox One ist derzeit nicht Bestandteil des Projekts.

Mit dem Schritt verfolgt Microsoft das Ziel, die Hürden für die Entwicklung im Xbox-Ökosystem weiter zu senken und auch Entwickler zu unterstützen, die nicht auf etablierte Engines wie Unreal Engine oder Unity setzen. Gleichzeitig ruft das Unternehmen die Community dazu auf, Fehler zu melden, Verbesserungsvorschläge einzureichen und aktiv an der Weiterentwicklung des Projekts mitzuwirken.