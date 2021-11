Microsoft: NFT ist für Phil Spencer mehr Ausbeutung als Unterhaltung

Xbox Chef Phil Spencer hat sich zum Thema Non-Fungible Token (NFT) geäußert.

Im Interview mit Axios sagte der Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, dass er NFT heute eher als ausbeuterisch betrachte, als unterhaltsam. Man befinde sich derzeit in einer Phase, in der Leute das herausfinden würden. Grundsätzlich hält er NFT aber nicht für ausbeuterisch.

Weiterhin sagte er, dass man Maßnahmen ergreifen würde, wenn man sie in dieser Form in den eigenen Storefronten sehen würde. Solche Inhalte wolle man nicht.

„Was ich heute über das NFT sagen würde, ist, dass ich denke, dass es eine Menge Spekulationen und Experimente gibt, und dass einige der kreativen Arbeiten, die ich heute sehe, eher ausbeuterisch als unterhaltsam sind.“

„Ich denke nicht, dass jedes NFT-Spiel zwangsläufig ausbeuterisch ist. Ich denke nur, dass wir uns in einer Phase befinden, in der die Leute das herausfinden. Ich denke, dass alles, was wir in unserem Storefront sehen, was wir als ausbeuterisch einstufen, etwas ist, bei dem wir Maßnahmen ergreifen würden. Wir wollen diese Art von Inhalten nicht.“