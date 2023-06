Microsoft: Nicht nur 343 könnte in Zukunft an Halo arbeiten

Das Halo-Franchise ist für Microsoft eine ganze besondere Geschichte und gerade die letzten Umstrukturierungen verfolgen viele Fans mit Argusaugen.

In einem Interview mit Axios.com erklärte der Chef der Xbox Game Studios von Microsoft, Matt Booty, wie er sich die Zukunft für das Halo-Franchise und vor allem die Arbeit daran vorstellt.

Dabei ist ihm wichtig, klarzustellen, dass Halo selbst eine Entwicklung durchgemacht hat. Gerade Halo: Infinite zeige ihm, dass die neue Ausrichtung eine funktionierende ist, die das Franchise weiter voranbringen wird.

„Ich habe Vertrauen in das Führungsteam, aber das Team, das uns hierher gebracht hat, ist wahrscheinlich nicht das gleiche Team, das uns weiterbringen wird“, sagte er gegenüber Axios.

Sicher spricht er damit die strukturellen Wechsel innerhalb der Personalebene an. Im September 2022 verließ die ehemalige Studioleiterin Bonnie Ross 343 Industries, welche durch Pierre Hintze ersetzt wurde. Für Matt Booty ist der neue Studiochef ein großer Punkt in der zukünftigen Entwicklung der Halo-Marke, denn er trug maßgeblich zum Erfolg der Halo: The Master Chief Collection bei, wobei diese einen katastrophalen Start hinlegte. Booty setzte Hintze darauf für die Arbeit an der Collection ein, wodurch sich die Zustände der einzelnen Spiele stark verbesserten.

„Schauen Sie sich die Qualität der Master Chief Collection an und Sie wissen, dass das Kernteam daraus, im Moment einen Großteil der schweren Arbeit in Halo leistet.“

Laut den Berichten bestand Booty fortan darauf, dass 343 weiterhin an Halo arbeiten wird, allerdings auch andere Studios ihren Einfluss in die Entwicklung bringen könnten. Insbesondere die Übernahme von Activision Blizzard könnte hier eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen.

Booty schloss nicht aus, dass das Call of Duty-Team von Activision an Halo arbeiten könnte, falls die Übernahme des Publishers durch Microsoft abgeschlossen wird. Diese Entscheidung würde jedoch nicht vom Xbox-Management vorgeschrieben werden.

„Wenn so etwas passieren würde, müsste es aus den Studios selber kommen“, erklärte er.“Es ist unwahrscheinlich, das wir das von oben nach unten diktieren würden.“

Passend dazu meldete sich Phil Spencer zu Wort, der das Ausbleiben des Master Chiefs zum letzten Xbox Games Showcase ansprach.

„Ich würde nicht sagen, dass Halo weniger wichtig ist, aber wir haben jetzt über 20 Studios“, sagte er. „Ich gehe zurück zu den Jahren, in denen ich im Wesentlichen vier Spiele hatte – Fable, Forza, Halo, Gears, die vier Reiter der Apokalypse. Wir haben jetzt viel mehr Spiele.“ „Wir haben den Führungswechsel bei 343 ziemlich öffentlich gemacht“, sagte er. „Man kann das in einigen der sozialen Dinge sehen, die [das Team] rund um die Jahreszeiten gemacht hat, aber ich möchte sie nicht zwingen, über ihre längerfristige Vision zu sprechen, bis sie bereit sind. Ich denke, man wird einige ziemlich coole Dinge sehen.“